47 Athleten sind am Start

Walldürn.Starke Männer tragen und stemmen wieder große Lasten – wenn das der Fall ist, dann wird in Walldürn wieder der Deutschland-Cup der Strongman ausgetragen. Am Donnerstag, 30. Mai, ist es erneut soweit: Auf der mittleren Parkebene im Bettendorf-Areal gehen die Strongman an die Gewichte.

47 Athleten sind dabei, so Veranstalter Marcus Franke im Gespräch mit den FN. Darunter Lokalmatador Marco Bruch (Bild). Der Walldürner ist nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Walldürn dabei.

Auftakt ist um 13 Uhr mit der Begrüßung und der Vorstellung der Athleten. Die wird wie in den Jahren zuvor Dr. Martina Ollesch übernehmen. Als Schiedsrichter wird Heinz Ollesch, zwölf Jahre stärkster Mann Deutschlands, dabei sein.

Die Teilnehmer müssen in vier Disziplinen antreten, so Marcus Franke. Zum Auftakt gibt es das Bierfassstemmen. Das 90-Kilo-Fass muss so oft wie möglich nach oben gebracht werden. Dann folgt das Autokreuzheben, mit ebenfalls so vielen Wiederholungen wie möglich.

Dann müssen die Atlassteine möglichst oft gehoben werden. Und zum Abschluss folgt das Medley: zuerst müssen zwei jeweils 120 Kilogramm schwere Koffer über 20 Meter getragen werden, dann ein Bierfass, das in Brusthöhe auf einem Podest abgelegt werden muss und abschließend muss ein 110-Kilo-Sack getragen und auf dem Podest abgelegt werden.

Und Geld für einen guten Zweck wird beim Cup auch wieder gesammelt. Über den Getränkeerlös und eine Spendenkasse wird wieder das Odenwald Hospiz Walldürn unterstützt. mar/Bild: Ralf Marker

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019