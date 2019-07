50 Athleten machten sich auf die Strecke

Walldürn.Die Johannes-Diakonie beteiligte sich an Special-Olympics-Radsporttag auf dem Flugplatz Walldürn. Die nationale Radsportkoordinatorin von Special Olympics und Mitarbeiterin der Johannes-Diakonie, Claudia Geiger, begrüßte bei der fünften Ausgabe des Radsporttages rund 50 Athleten auf dem Flugplatz Walldürn Eine der größten Mannschaften stellte erneut die Johannes-Diakonie. Die Athleten traten in Fünf-Kilometer-Einzelzeitfahren und Zehn-Kilometer-Straßenrennen an. Auch ein Tandem- und ein Teamwettbewerb standen auf dem Programm. Für Verpflegung sorgte der Flugsportclub Odenwald. Erfolgreiche Teilnehmer aus der Region:

5-Km-Einzelzeitfahren (Männer 1): 1. Michael Lofink (Johannes-Diakonie.

5-Km-Einzelzeitfahren (M 2): 1. Oskar Fink (Johannes-Diakonie), 3. Kai Smyrek (Johannes-Diakonie), 4. Sven Arndt (Johannes-Diakonie).

5-Km-Einzelzeitfahren (M 3): 2. Benjamin Breit (Johannes-Diakonie), 5. Marc Becker (Johannes-Diakonie), 8. Claudio Anonni (Johannes-Diakonie).

5-Km-Einzelzeitfahren (Damen 1): 1. Romina Schütz (Johannes-Diakonie).

5-Km-Einzelzeitfahren (D 2): 1. Elena Bergen (Johannes-Diakonie), 3. Ingrid Neff (Johannes-Diakonie).

10-Km-Straßenrennen (Kategorie Männer 1): 1. Michael Lofink (Johannes-Diakonie).

10-Km-Straßenrennen (M2): 1. Oskar Fink (Johannes-Diakonie), 2. Kai Smyrek (Johannes-Diakonie), 4. Sven Arndt (Johannes-Diakonie).

10-Km-Straßenrennen (M3): 4. Marc Becker (Johannes-Diakonie).

10-Km-Straßenrennen (Frauen 1): 1. Romina Schütz (Johannes-Diakonie), 5. Elena Bergen (Johannes-Diakonie).

10-Km-Team-Zeitfahren (Männer 1): 1. Michael Lofink/Volker Schmitt (Johannes-Diakonie), 3. David Pancke/Osker Fink (Förderverein Special Olympics Hochrhein/Johannes-Diakonie), 4. Kai Smyrek/Martin Weber (Johannes-Diakonie Mosbach).

10-Km-Team-Zeitfahren (Männer 2): 3. Ingrid Neff/Michael Stock (Johannes-Diakonie).

10-Km-Team-Zeitfahren (Frauen 1): 1. Elena Bergen/Lisa Bräumer (Johannes-Diakonie).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019