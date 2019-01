50 Kinder lebten ihren Bewegungsdrang aus

Rippberg.Viel Betrieb herrschte am vergangenen Samstag beim Sporttag der Rippberger Grundschüler und der Vorschulkinder der Kindergärten in Rippberg und Glashofen. An zehn Stationen in der Rippberger Sporthalle konnten die mehr als 50 Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben.

Möglich gemacht hatte dies der FSC Hornbach, der unter der Federführung von Joachim Farrenkopf die teilweise aufwendigen Stationen aufgebaut hatte. Der Sporttag ist der Höhepunkt einer gelungenen Kooperation zwischen dem FSC Hornbach und der Grundschule Rippberg. So stellt der FSC jede Woche eine Schwimmbegleitung für den Sportunterricht und unterstützt auch regelmäßig bei den Bundesjugendspielen.

Als sich alle Kinder an jeder Station einen Stempel abgeholt hatten – manche sogar mehrmals – wurden die Kinder vom FSC verköstigt. Nach dieser Stärkung verteilte Sportlehrer Christoph Schmider die Sportabzeichen an die stolzen Schüler. Er äußerte die Hoffnung, dass die Grundschule Rippberg beim Wettbewerb der Schulen um die meisten Sportabzeichen wieder einen ersten Platz belegen könnte.

Anschließend bedankte sich Schulleiter Martin Eck bei allen Helfern, die diesen Höhepunkt im Jahreslauf der Kinder möglich gemacht hatten. Der krönende Abschluss war die Abnahme des Fußballabzeichens, das alle Kinder stolz mit nach Hause nahmen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019