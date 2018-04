5000 Euro Schaden nach Unfall

Walldürn.Zu einem eher untypischen Unfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr an der Kreuzung Hildenbrandstraße / Wilhelmstraße in Walldürn. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer war beim Linksabbiegen von der Hildebrandstraße in die Wilhelmstraße mit einem links neben ihm fahrend Polo zusammengestoßen.

Dies geschah aber nicht, weil die innerörtliche Straße dort mehrspurig ist, sondern weil der

...

Sie sehen 45% der insgesamt 857 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.02.2018