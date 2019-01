60 Wanderer waren unterwegs

Walldürn.Bei herrlichem Winterwetter trafen sich am Sonntag circa 30 Wanderer des Odenwaldklubs Walldürn an der Turnhalle Keimstraße. In Fahrgemeinschaften fuhr man zum eigentlichen Ausgangspunkt der Wanderung in Höpfingen. Hier traf man auf weitere 30 Wanderer, so dass die Gruppe nun 60 Mitglieder der Ortsgruppe und zahlreiche Gäste von Wanderführer Paul Sauer begrüßt werden konnten.

Spuren des Bibers entdeckt

Nach der Bekanntgabe der geplanten Strecke machte man sich auf dem Kirschenpfad vorbei am „Alten Freund“ zum Highlight des Tages. Ausgestattet mit Taschenlampen unterquerte man die ehemalige Bahntrasse Höpfingen – Hardheim in einem alten Sandsteintunnel. Weiter ging es über den Stationenweg, vorbei an der Sandsteinfigur der hl. Barbara, hinunter in den Erfagrund. Hier waren auf dem Weg zur Wohlfahrtsmühle weitere Attraktionen wie zum Beispiel das Wasserrad der Ölmühle oder die Anlage am Bücholdsee zu sehen. Auch der dort aktive Biber wurde anhand zahlreicher Spuren an den Bäumen entdeckt.

Vorbei an der Wohlfahrtsmühle machte man sich nun an den Aufstieg Richtung Höpfingen. Wanderführer Paul Sauer hatte sich für die Route rechts des Lochbaches entschieden, so dass man das ehemalige Schwimmbad und die Anlage des Angelsportvereins am Lochbachsee aus nächster Nähe betrachten konnte. Zum Schluss noch der steile Anstieg von der Kleintierzuchtanlage hoch zum Parkplatz am Friedhof und nach circa 2, 5 Stunden Wanderung endete ein wunderschöner Nachmittag in der Nachbargemeinde Höpfingen.

Die Vorsitzende Agnes Sans bedankte sich beim Wanderführer für die Vorbereitung und Durchführung dieser tollen Wanderung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019