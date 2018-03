67 Teilnehmer haben die Bedingungen erfüllt

Anzeige

Walldürn.Zur Urkundenverleihung sowie zur Aushändigung der Anstecknadeln im Rahmen einer Verleihungsfeierstunde fanden sich die 67 erfolgreichen Absolventen des Sportabzeichen-Stützpunktes Walldürn 2017 am Samstag im Bürgersaal des Alten Rathauses ein.

Bürgermeister Markus Günther als „Hausherr“ freute sich, dass die Teilnehmer nicht nur gestartet seien, sondern auch als strahlende Gewinner an ihr gestecktes sportliches Ziel gelangt sind.

In seiner Ansprache machte Bürgermeister Günther deutlich, dass man heute in einer Zeit lebe, in der die Gefahr besteht, dass manche schon das Klicken mit dem Zeigefinger auf der Tastatur des Computers oder Fernbedienung für die lebhafteste Bewegung halten, und deshalb dafür gesorgt werden müsse, dass alle Sinne abgesprochen würden, dass der ganze Körper in Bewegung komme und dass möglichst viele Menschen erleben sollten, wie viel Freude Sport gerade in der Gemeinschaft mache.