7650 Euro für Projekte der Walldürner Vereine

Spenden aus der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ in Höhe von insgesamt 7650 Euro hat die Volksbank Franken an die DLRG-Ortsgruppe Walldürn, an die „Young Musicians“ und an den Verein der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder übergeben.

