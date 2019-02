79 Jugendliche gingen an den Start

Walldürn.Zum dritten Vorturnier der Volksbank-Franken-Schulschach-Challenge an der Frankenlandschule herrschte ein bisher nie da gewesener Andrang: 79 Jugendliche wollten in den beiden Altersklassen mitspielen und vielfach erstmals Schachturnier-Luft schnuppern.

So musste das Organisationsteam vom Schachclub BG Buchen und dem Burghardt-Gymnasium schnell und flexibel auf den unerwarteten Andrang reagieren.

Schulleiter Thorsten Mestmacher und Studiendirektor Werner Hefner begrüßten die zahlreichen Interessenten. Bezirksschulschachwart Karlheinz Eisenbeiser dankte vor allem noch einmal Werner Hefner , der seit Jahren für die „schachlichen Aktivitäten“ an der Frankenlandschule zuständig ist.

Turnierleiter Kai Elancev erklärte Turnierregularien, bevor das Vorturnier in zwei Altersgruppen begann. Tagessieger wurden Erik Thüry in der Altersgruppe I (bis Jahrgang 2007) und Florian Hefner in der Altersgruppe II (2006 und älter).

Altersgruppe I

In der AK I stellten sich zwölf Jugendliche dem Turnierleiter Kai Elancev. Nach fünf Runden lag Christopher Holl von der Abt-Bessel-Realschule Buchen verlustpunktfrei mit der vollen Punktzahl unangefochten an der Spitze vor Maximilian Wieder. Doch da die beiden bereits für das Finale qualifiziert sind, entspann sich um die drei Finalplätze ein äußerst spannendes Ringen.

Hier hatten Erik Thüry (Burghardt-Gymnasium Buchen), erfreulicherweise der junge Justus Rechner (Nachbarschaftsgrundschule Götzingen) und Jonas Deinhardt (GS Amorbach) das bessere Ende für sich. Die übrigen Spitzenplätze belegten Kilian Werner (GS Amorbach), Aaron Amann (GS Mudau) und Julien Schellenberger (GS Amorbach). Jüngster Teilnehmer war der sechsjährige Felix Beger von der GS Amorbach.

Altersgruppe II

In der AK II starteten unter anderem 51 Schüler der gastgebenden Frankenlandschule. Nach fünf Runden lag Favorit Mika Trunk (BGB) mit fünf Zählern vor Lenny Kreis (Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach) mit 4,5 Zählern an der Spitze.

Es folgten Florian Hefner, Lars Rögner, Anna Gart und Adrian Amann (alle BGB). Für das Finale qualifizierten sich hier Florian Hefner, Anna Gart, die ein dramatisches Schlussrundenspiel verdient gewann, und Adrian Amann. Dieses begehrte Ziel verpassten Martin Scheuermann (BGB), Max Wisner, Maximilian Eichholz und Oliver Preuhs (alle Abt-Bessel-Realschule Buchen) knapp. Weitere Spitzenplätze belegten: 11.

Chris Mayerhöffer (Martin-von-Adelsheim-Schule Adelsheim); 12. Jasmin Brauch; 13. Pham Than; 14. Anis Havic; 15. Semih Celikten und 16. Igor Bethge (alle Frankenlandschule).

Die Siegerehrung nahmen Claudia Müller, Kundenberaterin bei der

Volksbank Franken in Walldürn, und Karlheinz Eisenbeiser vor. Alle Teilnehmer erhielten Preise.

Ein Dank ging an Michal Kolbenschlag am PC und das stark geforderte Helferteam.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019