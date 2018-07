Über 40 Radsportler waren am Start

Anzeige

Trotz hoher Temperaturen genossen die Radsportler den Wettbewerb auf der Rollbahn des Flugplatzes, nicht nur bei den abschließenden Siegerehrungen. Da bei der diesjährigen Ausgabe des Radsporttages die Ergebnisse nicht in Qualifizierungswertungen für andere Wettkämpfe eingingen, stand der Spaß am Sport im Vordergrund.

„Jeder hatte die Chance, den eigenen Leistungsstand zu testen“, berichtete Geiger, die sich auch in diesem Jahr über die sehr zuvorkommende Unterstützung durch den Flugverein und die schmackhafte Bewirtung in der Vereinsgaststätte freute.

Radsportluft geschnuppert

Erstmals war in diesem Jahr auch die Alois-Wißmann-Schule in Buchen mit fünf Helfern dabei, die als Streckenposten und bei der Siegerehrung tatkräftig mitwirkten. So konnten sie ganz nebenbei selbst Radsportluft schnuppern, um vielleicht im nächsten Jahr bei der dann vierten Ausgabe des Radsporttages dabei zu sein.

Die Ergebnisse:

Fünf-Km-Einzelzeitfahren (Kategorie Männer 1): 1. Michael Lofink (Johannes-Diakonie Mosbach), 2. David Pancke (Förderverein Special Olympics Hochrhein), 3. Christian Strittmatter (Förderverein Special Olympics Hochrhein), 4. Oskar Fink (Johannes-Diakonie), 5. Marco Strittmatter (Förderverein Special Olympics Hochrhein), 6. Kai Smyreck (Johannes-Diakonie).

Fünf-Kilometer-Einzelzeitfahren (M 2): 1. Sven Arndt (Johannes-Diakonie), 2. Nick Ermisch (TSG Reutlingen Inklusiv), 3. Joachim Hascher (Johannes-Diakonie), 4. Paul Pilz (Albschule), 5. Kai Schembera (Diakonie Stetten), 6. Martin Baum (Diakonie Stetten).

Fünf-Kilometer-Einzelzeitfahren (M 3): 1. Luca Spranz (Albschule), 2. Evan Paul (Albschule), 3. Ceyhun Tunc (Schule am Winterrain), 4. Mario Kark (Johannes-Diakonie), 5. Felix Schweikert (TSG Reutlingen Inklusiv), 6. Jerome Bockelmann (Albschule), 7. Tim Aron Bauer (Albschule).

Fünf-Kilometer-Einzelzeitfahren (M 4): 1. Claudio Annoni (Johannes-Diakonie ), 2. Christof Nickel (Johannes-Diakonie), 3. Mahdi Heidari (Schule am Winterrain), 4. Elias Albiez (Albschule), 5. Artur Erdmann (Albschule).

Fünf-Kilometer-Einzelzeitfahren (Damen 1): 1. Romina Schütz (Johannes-Diakonie), 2. Diana Grimm (Schule am Winterrain), 3. Elena Bergen (Johannes-Diakonie), 4. Jeanette Hoffmann (Schule am Winterrain), 5. Ingrid Neff (Johannes-Diakonie).

Fünf-Kilometer-Einzelzeitfahren (D 2): 1. Corinna Frank (Diakonie Stetten), 2. Dunja Afsari (Albschule), 3. Naomi Lo Presti (Schule am Winterrain), 4. Vierra Llugigi (Schule am Winterrain), 5. Christin Rosak (Schule am Winterrain).

Zehn-Kilometer-Straßenrennen (Kategorie Männer 1): 1. David Pancke (Förderverein Special Olympics Hochrhein), 2. Michael Lofink (Johannes-Diakonie Mosbach), 3. Oskar Fink (Johannes-Diakonie Mosbach), 4. Christian Strittmatter (Förderverein Special Olympics Hochrhein), 5. Marco Strittmatter (Förderverein Special Olympics Hochrhein), 6. Kai Smyreck (Johannes-Diakonie Mosbach).

Zehn-Kilometer-Straßenrennen (M2): 1. Nick Ermisch (TSG Reutlingen Inklusiv), 2. Joachim Hascher (Johannes-Diakonie Mosbach), 3. Martin Baum (Diakonie Stetten), 4. Kai Schembera (Diakonie Stetten), 5. Felix Schweikert (TSG Reutlingen Inklusiv).

Zehn-Kilometer-Straßenrennen (Frauen 1): 1. Romina Schütz (Johannes-Diakonie Mosbach), 2. Elena Bergen (Johannes-Diakonie Mosbach), 3. Ingrid Neff (Johannes-Diakonie Mosbach).

Zehn-Kilometer-Team-Zeitfahren: 1. Michael Lofink/Christian Strittmatter (Johannes-Diakonie/Förderverein Special Olympics Hochrhein), 2. Marco Strittmatter/David Pancke (Förderverein Special Olympics Hochrhein), 3. Oskar Fink/Kai Smyreck (Johannes-Diakonie), 4. Kai Schembera/Martin Baum (Diakonie Stetten).

Zehn-Kilometer-Unified-Straßenrennen (Männer/Mixed): 1. Reinhold Wasner/Paul Pilz (Albschule), 2. Markus Münzer/Lukas Spran (Albschule)z, 3. Ingrid Neff/Michael Stock (Johannes-Diakonie).

Zehn-Kilometer-Unified-Straßenrennen (Frauen): 1. Yasmin Rettkowski/Dunja Afsari (Albschule), 2. Diana Grimm/Melinda Bittighofer (Schule am Winterrain), 3. Marianne Holzwarth/Elena Bergen (Johannes-Diakonie).

