Ab heute wieder freie Fahrt

Anzeige

Walldürn.Auf vollen Touren liefen gestern die Arbeiten in der Würzburger Straße. Nach Abschluss der Kanalarbeiten in dem Bereich wurde gestern die Asphaltdecke aufgebracht. Da das Wetter mitspielte, gingen die Arbeiten unter Vollsperrung rasch über die Bühne und wurden abgeschlossen. Heute wird die Strecke frei gegeben und der Verkehr rollt dann wieder. In dem Bereich wurde in zwei Bauphasen der Kanal zwischen Einmündung „Marsbachstraße“ und der Dr.-Rudolf-Schick-Straße bis zur Kuhne-Brücke erneuert.

In einem zweiten Abschnitt folgt dann ein Abschnitt der Unteren Vorstadtstraße von der Kuhne-Brücke bis zur Eisenbahnstraße. Das steht dann in Zusammenhang mit der Sanierung der Unteren Vorstadtstraße. Diese Arbeiten sollen ebenfalls noch in diesem Jahr durchgeführt werden.

Durch den Kanaltausch spart sich die Stadt den Bau eines Regenüberlaufbeckens. 2015 und 2016 wurde in der Marsbachstraße – zwischen den beiden Bahnunterführungen – das zentrale Regenüberlaufbecken 12 (RÜB 12) gebaut.