Abenteuer im Hochseilgarten

Walldürn/Rippberg.Bei strahlendem Sonnenschein besuchte die Klasse 7 a der Auerberg-Werkrealschule Walldürn mit ihren Lehrerinnen Kolb und Lauer den Hochseilgarten in Rippberg. Er existiert seit dem Jahr 2002 und immer wieder sind Schüler der Auerberg-WRS von einem Besuch dort begeistert. Im Unterricht wurde dieser Besuch vorbereitet, um die Klassengemeinschaft und das Zusammenleben in der Klasse zu stärken. Im Hochseilgarten wurden die Schüler in die Regeln des Hochseilgartens eingeführt. Die erste Aufgabenstellung, die als Team erledigt werden musste, erwies sich schwieriger als erwartet. Aber mit vereinten Kräften und einem starken Willen konnte die Situation letztendlich gemeistert werden. Danach ging es weiter in den Wald hinein und die Schüler sammelten am Trapez und Catwalk neue Erfahrungen, die manche schon an oder über ihre Grenzen brachten. Das Klettern stärkte Selbstvertrauen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler. Nach einem meditativen Spiel und der Abschlussrunde verließen die Schüler mit neuen Erfahrungen den Hochseilgarten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019