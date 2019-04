Abriss liegt im Zeitplan

Walldürn.Nachdem Mitarbeiter der Firma Eckert Industrieabbruch (Lauda-Königshofen) zwei Wochen lang das Innere der Sporthalle in der Keimstraße vollständig entkernt haben, sind die Abrissarbeiten nun auch im Außenbereich sichtbar. Am Mittwoch begann der Abbruch des Dachstuhls des Anbaus. In knapp zwei Wochen soll von dem im Jahr 1911 errichteten Gebäude nichts mehr übrig sein. Für die Abrissarbeiten hat der Gemeinderat in seiner Sitzung im März 92 500 Euro bewilligt.

4,75 Millionen Euro Baukosten

Der Aushub für den Bau der neuen 405 Quadratmeter großen Halle beginnt Ende Mai. Bereits im Spätherbst 2020 soll das ausschließlich für eine sportliche Nutzung konzipierte Gebäude in Betrieb genommen werden.

Die Kosten für die neue Halle belaufen sich auf rund 4,75 Millionen Euro. Davon muss die Stadt Walldürn knapp 3,22 Millionen schultern. 420 000 Euro steuert das Land Baden-Württemberg aus dem Förderprogramm „Kommunaler Sportstättenbau“ bei, weitere 1,115 Millionen Euro fließen aus dem Ausgleichsstock. rs

