Miltenberg.Ein Konzert mit Dani Arnold und Paula Rooke findet am Samstag, 2. Februar, im Caritas-Treffpunkt „Café fArbe“ in Miltenberg am Engelplatz statt. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Singer-Songwriterinnen treten erstmals im Caritas-Treffpunkt Café fArbe auf.

Dani Arnold spielt, singt und liebt Songs, die abseits des Mainstreams und der ausgetretenen Pfade gängiger Coverversionen liegen. Zu ihren Vorbildern gehören Singer/Songwriter wie Jason Mraz. Unüberhörbar ist sein Einfluss auf die Art, wie sie sich selbst mit oftmals perkussivem Touch an der Gitarre begleitet.

Warm und voller Seele

Dabei klingt sie ganz nach sich selbst, unverwechselbar, warm und voller Seele. Inhaltlich ist allen Songs gemein, dass die wenigsten Liebeslieder im eigentlichen Sinne sind. Sie handeln vielmehr von der Wertschätzung des Lebens, enthalten bewegende und inspirierende Phrasen mit einer positiven Botschaft und einer starken Betonung auf Freiheit und Individualität.

Paula Rooke, geboren in Liverpool, verließ England nach der Uni, um mit Rucksack und Gitarre durch Europa zu ziehen. Auf ihrer Reise traf sie die Liebe ihres Lebens und kam mit ihm nach Deutschland. Es folgte eine lange Zeit, in der die Gitarre keine Rolle mehr spielte – bis sie Dani Arnold kennenlernte, die sie motivierte, ihrer Liebe zur Musik wieder zu folgen.

Gefühlvolle Stimme

Wenn Paula Rooke ihre zwölfsaitige Gitarre spielt und ihre kraft- und zugleich gefühlvolle Stimme den Raum füllt, sind auch heute noch die musikalischen Wurzeln der Singer-Songwriterin in den britischen Traditionals, Pop-Balladen und Folk-Songs auszumachen.

