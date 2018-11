Abstand vom eigenen Alltag gewinnen

Walldürn.Buchtipps für den Winter stellte der kfd-Ortsverein Walldürn am Montag im Café Leiblein leseinteressierten Frauen vor. Traditionsgemäß findet dieser Leseabend kurz vor der Adventszeit in Kooperation mit der Stadtbibliothek statt. Nach der Begrüßung durch kfd-Vorstandsmitglied Ulrike Wüst führte zunächst die Leiterin der Stadtbibliothek, Sonja Schirmer, unter dem Leitwort „Vom Wert des Lesens, und manch einer liest nur das Nötigste“ in das Thema des Abends ein.

Wie ein Kommissar

Lesen sei eine vielschichtige Tätigkeit, mit der man einem fremden Text begegnen, ihn entschlüsseln, sich mit ihm beschäftigen und sogar zu eigen machen könne. Der Leser sei insofern so etwas wie ein Kommissar, der etwas Verborgenes aufdecken möchte. Und nicht immer sei es leicht, einem Textinhalt auf die Spur zu kommen. Und trotzdem lerne man mit diesen Schwierigkeiten etwas wertvolles: aus Spuren und kleinen Beobachtungen einen Sinn zu entwickeln und hierbei mehrere Schritte zu machen, zu beobachten und eine Erwartung aufzubauen, um auf diese Weise allmählich der Auflösung näherzukommen.

Viele Bücher vorgestellt

Nach diesen einführenden Worten von Bibliotheksleiterin Schirmer stellten vier Frauen Ausschnitte aus verschiedenen Neuerscheinungen vor. Von Brunhilde Marquardt vorgestellt wurde die Buch-Neuerscheinung „Abschied in Prag“ von Alyson Richman, von Wilma Metz „Der Zopf“ von Laetitia Colombani, von Christina Bundschuh „Die Mühle“ von Elisabeth Herrmann, sowie von Sonja Schirmer „Arthur und die Farben des Lebens“ von Jean-Gabriel Causse. Als weitere Titel wurden danach von der Leiterin der Stadtbibliothek unter anderem noch „Das Feld“ von Robert Seethaler“, „Mit 50 Euro um die Welt“ von Christoph Schacht, „Das Nachtfräuleinspiel“ von Anja Jonuleit und „Der Gedankenspieler“ von Peter Härtling empfohlen.

Mit dem Astrid Lindgren-Zitat „Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das war das Leseabenteuer. Für mich begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein besseres Geschenk hat das Leben mir nicht beschert“ endete der Leseabend. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018