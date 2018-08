Absurditäten aus dem Alltag in Mundart

Anzeige

John Lennon und Ray Charles

Unterstützt von der „Pepperoni“- Band mit Niclas Schilling (Piano), Lutz Szymanski (Drums), Liam Wade (Kontrabass und Gitarre) und Jan König (Klarinette und Baritonsaxophon) ließen die „Pepperonis“ zwischendurch bekannte Titel von Ray Charles, George Ezra, Duke Ellington, John Lennon und Paul Mc Cartney oder Steve Wonder einfliesen. Deren Songtexte wurden kurzerhand in den Odenwälder Dialekt umgeschrieben. Das sorgte beim Publikum natürlich für große Erheiterung und damit hatten die Pepperoni sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen. Eingespannt in die Slapsticks auf der Bühne waren an diesem Abend Feuerwehrmann Gerhard Wagner und die zahlreichen Helfer hinter den Kulissen. Der langanhaltende Schlussapplaus bestätigte, dass die „Pepperoni“-Familie mit ihrem Programm einmal mehr den Geschmack der Zuschauer getroffen hatte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.08.2018