„Advent heißt Ankunft des Herren“

Walldürn.Gut besucht war am Sonntagnachmittag die Adventsfeier des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Walldürn und des Arbeitskreis für Kranke und Behinderte in der Begegnungsstätte der AWO-Altenwohnanlage.

Nach einem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied und dem von Christel Kuhn vorgetragenen Adventsgedicht „Weihnachtsgebäck“ zeigte Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier auf, dass die Adventszeit alle dazu einlade, die Zeit der Erwartung auf das kommende Weihnachtsfest bewusst zu erleben.

Eine solche Adventszeit biete Gelegenheit zum geselligen Miteinander, zur freundschaftliche Begegnung und vielleicht auch zum Innehalten in einer immer hektischer werdenden Welt. Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stünden, Hilfe und Zuwendung zu geben, dies zeichne die Arbeiter der Arbeiterwohlfahrt und deren ehrenamtlicher Helfer in den Ortsvereinen aus. Gerade im ländlich strukturierten Neckar-Odenwald-Kreis wisse man den Einsatz und die Leistung der Arbeiterwohlfahrt zu würdigen.

Die von Christel Kuhn vorgelesene Adventsgeschichte „Auf dem Weihnachtsmarkt“ und ein gemeinsam gesungenes Weihnachtslied leiteten über zur kurzen Ansprache von Pater Andreas Lengenfeld. der deutlich machte, dass eine solche Adventsfeier Zeit gebe zur Besinnung und zum Nachdenken.

„Advent heißt Ankunft des Herrn. Diese Zeit soll bei uns Menschen Sehnsucht nach Jesus Christus wecken, damit wir dann Weihnachten, das Fest seiner Geburt, in Freuden und Frieden feiern könnten“, so Lengenfeld. Er wünsche er allen ein von der Freude an der Heil bringenden Botschaft Jesu Christi erfülltes und friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Die Adventsfeier klang mit einem weiteren gemeinsam gesungenen Weihnachtslied, einer von Petra Müller vorgelesenen Weihnachtsgeschichte, einem von Heidrun Beathalter auf dem E-Piano dargebotenen Musikstück und dem von Karl-Heinz Becker vorgetragenen, selbst verfassten Adventsgedicht „Zum Advent“ aus. ds

