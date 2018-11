„Adventsfreuden“ am 24. November

Walldürn.Mit einem gemeinsamen Markt stimmen am Samstag, 24. November, die Bewohner des „Hauses am Limes“ der Johannes-Diakonie in Walldürn und der Stamm Wildenburg im Pfadfinderbund Süd (PBS) auf die Adventszeit ein. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Um 14 Uhr führen die „Wölflinge“ des Pfadfinderstamms das Theaterstück „Die Herbergssucher“ auf. Um 16 Uhr gestaltet der Singkreis aus Walldürn den Markt musikalisch. Auf dem Platz in der Wettersdorfer Straße 56 sind wieder Holzbuden aufgebaut. Die Bewohner des Diakonie-Heimes und die Pfadfinder bieten unter anderem selbstgebastelte Kinderspielsachen aus Holz, Feueranzünder, Marmelade, Plätzchen sowie Weihnachtsschmuck aus Holz, Stoff, Wolle und anderen Materialien an. Für Bewirtung ist gesorgt. Die Veranstaltung endet um 18 Uhr.

