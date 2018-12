Adventskalender an der Grundschule

Walldürn.Die Grundschule dekoriert als Auftakt zur 1225-Jahrfeier der Stadt Walldürn 2019 in diesem Jahr erstmalig 24 Fenster. Alle zwölf Klassen stellten mit ihren Lehrerinnen Fensterschmuck in der Farbe Weiß her und dekorieren diesen ab dem 1. Dezember jeden Tag neu an 24 Fenstern der Grundschule Walldürn seitlich hin zur Hildenbrandstraße. Vorbereitet und geplant wurde die Aktion von der Schulhausdekorationsbeauftragen Simone Münch.

Die Bevölkerung ist willkommen, die Entstehung eines XXL-Adventskalenders von der Außenansicht her mit zu verfolgen.

