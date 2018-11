Adventskonzert in der Pfarrkirche

Rippberg.Auf Chorgesang, Blasmusik und moderne Titel dürfen sich die Besucher des Adventskonzerts am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche freuen. Vier Gruppen präsentieren unter der Gesamtleitung von Edi Farrenkopf Musik und Gesang in verschiedenen Stilrichtungen.

Die Rippberger Blasmusik, eine Flöten-Gitarren-Cello Gruppe, der Kirchenchor Hollerbach- Oberneudorf und die Chorgemeinschaft Rippberg mit Projektsängern des Kirchenchors Hornbach präsentieren unter der Gesamtleitung von Edi Farrenkopf Musik und Gesang in verschiedenen Stilrichtungen.

Im ersten Teil bringt die Rippberger Blasmusik beschwingt Welthits von den Beatles und Andrew Lloyd Webber zu Gehör. Im ruhigeren zweiten Teil erklingen im verdunkelten Kirchenschiff alte und neue zauberhafte Advents- und Weihnachtslieder. Zwei Orgelstücke runden den würdigen Rahmen des Konzerts ab.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind möglich. Nach dem Konzert bewirtet der Förderverein Rippberger Kindergarten ( FöRKi ) auf dem Kirchenvorplatz. hape

