Affenfete steigt im Kolpingheim

Walldürn.Am Schmutzichen Donnerstag ist es wieder soweit: Im Kolpingheim in der Innenstadt steigt ab 19.31 Uhr die legendäre Affenfete der Kolpingsfamilie Walldürn mit dem Party DJ Powerduo Crazy und Maio. Seit mittlerweile achtundzwanzig Jahren stehen die beiden „Dürmer“ gemeinsam hinter den Reglern und werden wie jedes Jahr für Super Stimmung und gute Laune sorgen.

Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Affenfete der Kolpingsfamilie Walldürn ein Mittelpunkt und Anlaufstelle des närrischen Treibens am „Schmutzichen Dunnersdaach“ in der Wallfahrtsstadt. Mit der längsten Theke der Stadt und einem reichhaltigen Getränkeangebot lockt die Kolpingsfamilie närrische Gäste aus dem ganzen Kreis nach Walldürn. Durch die zentrale Lage bietet das Kolpingheim gute Möglichkeiten für alle Faschenachtsfreunde, auf der Fete zu verweilen und ohne große Wege durch die Lokale und Feiern im Stadtkern zu ziehen. Der Eintritt ist wie immer frei, es gilt das Jugendschutzgesetz. Wer seine Teilnahme über die sozialen Medien bestätigt, erhält am Abend eine Überraschung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019