Afrikanisches Tiermusical mit Pfiff

Auf einen Ausflug in die afrikanische Märchen-Tierwelt nahmen Schüler der Grundschule die Zuschauer bei zwei Aufführungen von „„Kwela, Kwela“ mit. Für das Stück bekamen sie viel Applaus.

Walldürn. In zahlreichen AG-Stunden haben in den vergangenen Monaten Schüler der Grundschule Walldürn in der Theater-AG und in der Schulchor-AG unter der Leitung von Konrektorin Sandra Wörner und

...