Miltenberg.Zum vierten Mal findet in Miltenberg die Aktion „Wunschbaum“ statt. Unterstützt und durchgeführt wird diese von der MCity Gewerbe und Tourismus Miltenberg, dem Lions Club Miltenberg-Amorbach und dem Martinsladen der Caritas in Miltenberg.

Freude bereiten

Ab Donnerstag, 29. November, stehen liebevoll geschmückte Christbäume, behangen mit den Wunschzetteln bedürftiger Kinder, an folgenden Orten: Mayers Bäck, Raiffeisen-Volksbank, Zipfs Weinhof und Restaurant, Oehmann Mode für Männer und Frauen, Tourist Information im Rathaus, Sparkasse Miltenberg; Memories of Miltenberg by Käthe Wohlfahrt, Kaffeehaus im Altstadtmarkt, R&V-Bank, Spielwaren Hegmann, Dies & Das.

Interessenten haben an diesen Standorten die Möglichkeit, einem Kind aus einer finanziell schwächer gestellten Familie eine große Freude zu bereiten. Einfach einen Umschlag abnehmen, die Geldspende hineingeben und den Umschlag an der Kasse des Standorts abgeben. Die Spendenhöhe ist nach Alter der Kinder gestaffelt. Für kleinere Spenden stehen auch Spardosen bereit.

Für jedes Kind wird von den Spenden das jeweils gewünschte Geschenk besorgt, liebevoll verpackt und kurz vor Weihnachten in einer feierlichen Stunde an die Kinder übergeben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018