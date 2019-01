Aktivposten in der Pfarrgemeinde

Walldüprn.Hermann Kaufmann ist tot. Der Seniorchef des Blumenhauses Kaufmann und langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderates starb im Alter von 81 Jahren. Die Arbeit im Familienbetrieb und im „Weinberg des Herrn“ prägten das Leben von Hermann Kaufmann. Ein Großteil der Geschichte der Gärtnerei Kaufmann und des katholischen Pfarrgemeinderates trägt seine Handschrift.

Als jüngstes von zehn Kindern erblickte er am 20. Juni 1937 in Walldürn das Licht der Welt. Nach dem Besuch der Volksschule und nach einem Jahr Landwirtschaftsschule 1952 in Buchen absolvierte er in Heilbronn die dortige Gärtnereifachschule und legte die Gesellenprüfung ab. Nach den Lehrjahren machte er sich 1961 selbstständig und baute die Gärtnerei und das Blumenhaus kontinuierlich auf. Jahrelang fand man das Geschäft unweit der Pension „Zum Römischen König“, ehe der Familienbetrieb in der Blumenstraße auf eine breitere Basis gestellt wurde. Ein Familienbetrieb ist die Gärtnerei Kaufmann bis heute geblieben.

Fortbildung war für Hermann Kaufmann immer ein Thema. Im Alter von 44 Jahren besuchte er noch einmal für ein Jahr die Gartenbauschule in Veitshöchheim und legte erfolgreich die Meisterprüfung ab. Darüber hinaus war er staatlich geprüfter Wirtschafter für den Produktionsgartenbau.

Damit hatte er die Lehrbefähigung im Bereich des Produktionsgartenbaus. Ab 1982 nahm er Meister- und Gesellenprüfungen an der Gartenbauschule in Heidelberg mit ab. Der Beruf des Gärtners und der Umgang mit der Natur bedeuteten ihm immer sehr viel.

Ebenso wichtig war ihm die Mitarbeit in der Pfarrgemeinde. Von 1974 bis 1980 stand er der Kolpingsfamilie Walldürn als Vorsitzender vor. Von 1972 bis 2000 war er Mitglied im katholischen Pfarrgemeinderat und von 1985 bis 2000 dessen Vorsitzender. Auch im Stiftungsrat als „zweiter Mann“ hinter dem jeweiligen Stadtpfarrer hatte seine Stimme Gewicht. Seit 1976 wirkte er als Kommunionhelfer in der Pfarrgemeinde mit, den Pastoralkurs B absolvierte er von 1976 bis 1978.

Viele Großprojekte

Mit dem Namen Hermann Kaufmann sind im Pfarrgemeinderat zahlreiche Großprojekte verbunden: allen voran die Renovierung der Basilika, die Neugestaltung des Wallfahrtsplatzes, der Bau der Kindergärten „St. Marien“ und „St. Martin“, die Pfarrheim- und Pfarrhausrenovierung sowie die Kapellen- und Bildstockerneuerung.

Zeitlebens war Hermann Kaufmann durch den Glauben geprägt. Schon im Elternhaus blieb der Glaube nicht nur auf Sonn- und Feiertage beschränkt, sondern wurde dort tagtäglich gelebt. Stets schöpfte er Kraft aus seiner Arbeit und aus den Wallfahrten, etwa zu den Wirkungsstätten von Pater Pio und nach Lourdes. In Hermann Kaufmann verlieren die Pfarrgemeinde und die Stadt einen verdienten Bürger, der ob seines freundlichen und ausgeglichenen Wesens beliebt und geachtet war.

Das Requiem ist am Mittwoch, 23. Januar, um 14 Uhr in der Basilika, anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof.

