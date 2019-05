Alkoholisiert am Steuer

Gottersdorf.Mehr als 1,1 Promille zeigte das Alkoholtestgerät einer Streife des Polizeireviers Buchen bei der Kontrolle einer Autofahrerin am Sonntag, kurz vor 23 Uhr, im Pfadweg an. Die Opel-Lenkerin war dort zuvor von der Streifenwagenbesatzung angehalten worden. Aufgrund des Testergebnisses musste die Frau die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihren Führerschein musste die Frau gleich abgeben. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019