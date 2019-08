Alle Hindernisse souverän bewältigt

Walldürn.Mit einem Aktionstag hat sich der Hundeverein Walldürn am Samstagnachmittag an den „Walldürner Ferientagen“ beteiligt. Nach der Begrüßung der 20 Kinder durch Karin Hartmann vom Vorstandsteam des Hundevereins im Vereinsheim am Höpfinger Wäldchen berichtete die erst elfjährige Lynn Hartmann über die Geschichte des Hundes, dessen Abstammung, die Rassenvielfalt und die Verwendung früher und heute.

Im Anschluss ließ Anja Weiskopf Ausführungen zum Verhalten gegenüber einem Hund in verschiedenen Situationen folgen. Danach ging es auf den Übungsplatz, wo die Kinder mit dem praktischen Umgang mit Hunden vertraut gemacht wurden.

Punkte für den Wettbewerb konnten dann bei einem Parcoursdurchlauf auf Zeit gesammelt werden. Jedes Kind musste einen vorgegebenen Hindernislauf absolvieren, was allen Beteiligten offensichtlich viel Spaß machte.

Parcours durchlaufen

Danach schlossen sich Agility-Vorführungen des Hundevereins an, ehe wieder die kleinen Gäste gefragt waren. Mit den Hunden durchliefen sie ebenfalls einen nicht ganz einfachen Parcours. Wer bis dahin gut aufgepasst hatte, dem fiel es nicht schwer, auftauchende Fragen zu diesem Thema zu beantworten.

Gespannt waren danach alle auf den sogenannten „Schutzdienst“. Hautnah erlebten die Kinder mit, wie Hunde einen Täter suchen, stellen, verbellen oder an der Flucht hintern. Am Ende der Veranstaltung angelangt, war die Spannung groß, wer über den Nachmittag hinweg die meisten Punkte gesammelt hatte und Sieger des Wettbewerbs wurde. Jedes Kind erhielt einen Preis und ein Regelblatt über das Verhalten gegenüber Hunden. ds

