Alle Teilnehmer bei den Prüfungen erfolgreich

Walldürn.Einen abwechslungsreichen und vielseitigen Dojo- und Familientag erlebten am Samstag die Karatekas der Sportkarate Walldürn, angefangen von den Kleinsten (ab vier Jahren) bis zu den Ältesten (75 Jahre), in der Nibelungenhalle und im Dojo des Vereins im Auerbergsportzentrum.

Gürtelprüfungen

Zunächst stand am frühen Morgen der gemeinsame Fototermin an. Danach zeigten die unterschiedlichen Gruppen – Minis, Kinder/Schüler, Wettkampfgruppen und die Erwachsenen (Jukuren) – den ganzen Tag über ihr Können. Durch die Anwesenheit vieler Eltern und Bekannten ergab sich eine familiäre Atmosphäre. Parallel dazu fanden für verschiedene Aktive entsprechende Leistungsabfragen (Gürtelprüfungen) statt. Alle Teilnehmer legten erfolgreich ihre Prüfung ab und bekamen dafür Urkunden. Im Rahmen einer Abteilungsversammlung stand noch ein formaler Akt an: Es wurde die Auflösung der Karateabteilung bei der Eintracht ´93 Walldürn beschlossen und somit der Weg frei gemacht für den Übertritt in den im März 2019 gegründeten Verein Sportkarate Walldürn. Mit einem schweißtreibenden Nachmittagstraining fand der Dojo- und Familientag sein Ende. Abteilungsleiter Wolfgang Bundschuh bedankte sich bei allen Helfern, Trainern und Prüfern für den gelungenen Tag.

Die Prüfungsergebnisse im Überblick: 1. Kyu Braungurt: Jörg Freund, Walter Henneberg. 2. Kyu Braungurt: Michael Eisenschmidt, Mathias Trefz. 4. Kyu Blaugurt: Jürgen Kirchgeßner, Margret Kirchgeßner, Andrej Kistner. 5. Kyu Blaugurt: Hermann Gaukel, Robert Schliestedt. 6. Kyu Grüngurt: Selene Golek, Rainer Illig, Jeremias Keim, Constantin Schäfer, Riana Schell, Philip Schliestedt, Dominik Schulz, Maximilian Wittmann. 7. Kyu Orange: Nick Albert, Fynn Ehrling, Lena Ehrling, Finn Geier, Anastasija Gorodetskaya, Anastasija Gorodetskij, Fabio Heinnickel, Lina Hertner, Lucie Hübeler, Etienne Jungheinrich, Nikol Link, Artur Liss, Aniella Neukirchner, Max Ockenfels, Moritz Paar, Sebastian Paske, Martin Schaaf, Hannes Schell, Elias Schmitt, Neymar Talkner, Artem Tomiza, Emil Zang. 8./9. Kyu Gelbgurt: Markus Baumann, Helena Bell, Vinzenz Frank, Hanna Goldschmidt, Wladislaw Gorodetskij, Luna Hauk, Klaus Hertner, Natalia Holderbach, Naveen Jörke, Nayla Jörke, Arno Jung, Susanne Jung, Philipp Klotzbücher, Martin Link, Stella Liss, Volker Müller, Alissa Rehberg, Len Remmler, Yannick Richter, Michael Schaaf.

