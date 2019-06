Alte Fahrzeuge stehen im Blickpunkt

Gottersdorf.Der Oldtimertag ist im Odenwälder Freilandmuseum mittlerweile bereits zur festen jährlichen Tradition geworden. Dabei nimmt die Anzahl der Fahrzeuge von Jahr zu Jahr zu. Am Sonntag, 30. Juni, ist es wieder soweit. Erwartet werden die unterschiedlichsten Autos, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Motorräder und Fahrräder, also Fortbewegungsmittel aller Art, bis zu Baujahren der 1970er Jahre. Oldtimer-Vereinigungen und Einzelpersonen, die sich spontan aufmachen, sind noch willkommen. Gerne auch größeren Gruppen oder Clubs, wenn möglich mit Voranmeldung.

Die Fahrzeuge können sodann im Museumsgelände bestaunt werden. Um 150 Uhr findet, angeführt von einem historischen Walldürner Feuerwehrauto, ein Korso um das Museumsgelände und den Gottersdorfer See statt. Die Oldtimer vor dem Hintergrund historischer Gebäude sehen zu können, ist stets ein besonderes Erlebnis.

Besonderes Erlebnis

Das Museum ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr und die Museumsgaststube von 11 bis 18 Uhr geöffnet; die Fahrzeuge sind je nach individuellem Eintreffen und wieder Abfahren zu besichtigen. Anmeldung der Fahrzeuge per E-Mail an info@freilandmuseum.com oder telefonisch unter 06286/320.

