Alte Mühlen kennzeichneten die Laufstrecken

Walldürn.Die OWK-Ortsgruppe Waldürn bot zwei Wanderungen bei Buchen an. Die erste Gruppe mit 17 Teilnehmern machte sich unter Leitung des Wanderführers Wolfgang Eisenhauer bei wechselhaftem Wetter auf die 18 Kilometer lange Tour. Ausgehend vom Parkplatz an der Keimstraße folgte man zunächst dem Hauptwanderweg 41, gekennzeichnet durch einen roten Punkt, bis zum „Heeschter Brückle“. Hier konnte das Wirken eines Bibers, unterstützt durch Informationen von Karl-Friedrich Berberich, besichtigt werden. Weiter ging es bis zur Grillhütte nach Hainstadt. Während der ersten Rast berichtete der Wanderführer über die Hauptwanderwege des OWK. Weiter führte die Wanderung über den Arnbergweg B5, mit 15 Kilometern der längste Buchener Rundwanderweg, und den Sandweg hinab ins Morretal, in dem früher acht Mühlen standen. Der nun einsetzende Regen konnte die Freude am Weiterlaufen nicht trüben. Über den Stürtzenhardter Pfad mit seinen Mammutbäumen, das Waldschwimmbad und die „alla hopp!“-Anlage erreichte die Gruppe am Nachmittag Buchen.

Eine weitere Gruppe mit 23 Wanderfreunden wurde von Marita Eisenhauer und Brunhilde Marquardt geführt. Der sieben Kilometer lange Rundweg über die Markierungen B5 und roter Punkt startete bei Regen am Buchener Friedhof. Er ging in Richtung Hettigenbeuern, oberhalb an der Mittelmühle, dann an der Hainstadter Mühle vorbei. Am Hinweisschild auf die Sportschießanlage der Buchener Schützengesellschaft wählten die Wanderer auf den Hainstadter Müllersweg den Weg rechts auf den Berg hinauf. In der ersten Kehre traf die Gruppe auf einen großen Sandsteinfindling, der an den Orkan „Wiebke“ erinnert.

Anhand der Markierung B5 erreichten die Teilnehmer den Ausgangspunkt der Wanderung. Beide Gruppen trafen sich zu einem gemeinsamen Abschluss im Restaurant „Paganini“ in Buchen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019