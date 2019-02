An Erweitertungen denken

Walldürn.Der „Sozialhaushalt“ war in der Haushaltsrede des Bürgermeisters ein weiterer Punkt. „Wir bieten zusammen mit den Kirchen quasi ab dem zweiten Lebensjahr eines Kindes eine mögliche Betreuung zuerst im Kindergarten, dann in der Grundschule, später in den weiterführenden Schulen im Rahmen von Hausaufgaben- oder Nachmittagsbetreuung“, so Markus Günther.

Die Kosten der Kindergärten haben sich zum Beispiel im Zeitraum von 2004 bis heute von knapp 900 000 Euro auf inzwischen 2,5 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wobei sich der städtische Anteil in dieser Zeit ebenfalls auf fast 1,3 Millionen Euro verdoppelt hat.

Er denke, diese Verstärkung der Betreuungsmöglichkeiten sei einer der Gründe, weshalb es im Neckar-Odenwald-Kreis einen Baby-Boom gibt. Der führe auch dazu, schon wieder an Kapazitätserweiterungen in den Kindergärten zu denken und sie unter allen möglichen Gesichtspunkten zu prüfen.

