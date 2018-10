Anekdoten aus vergangenen und heutigen Tagen

Walldürn.Als Erstklässler standen sie am 27. August 1974 vor den großen Toren der Grundschule und waren gespannt, was sie dort erwarten wird. 44 Jahre später trafen sich die Angehörigen des Jahrgangs 1967/68 am Samstag in Walldürn. Zum Sektempfang begrüßte Bürgermeister Markus Günther die 53 Teilnehmer in Bürgersaal des Alten Rathauses. Nach einem humorvollen Gedicht zum Thema „50 werden“ führte er mit einer Präsentation durch Historie, Gegenwart und Zukunft der Stadt.

Nach diesem gelungenen Auftakt und dem Erinnerungsfoto im Schatten der Basilika standen drei Walldürner Museen auf dem Besichtigungsprogramm. Das Organisationsteam mit Anja Blum, Marion Günther, Anja Eckert, Stefan Schafbauer, Mario Dörr und Manfred Schärpf hatte Führungen durch das Elfenbeinmuseum, das Eisenbahnmuseum und das Museum der „Dürmer Faschenaacht“ arrangiert. Zum Ausklang versammelte sich die Festgesellschaft im Gasthaus „Zum Ritter/Akropolis“.

Das Organisationsteam trug mit einem lustigen Spiel, bei dem so manche Begebenheit aus Kindertagen, aber auch altersgerechte Verhaltensmuster von 50-jährigen abgefragt wurden, sowie mit einer Bilderschau, bei der die Schüler und Lehrer aus der Grundschulzeit im Vordergrund standen, zur Unterhaltung bei. Die war aber auch so schon bestens gegeben.

Mit netten Gesprächen und Anekdoten aus vergangenen aber auch heutigen Tagen feierten die „50er“ fröhlich bis in die späten Abendstunden. ds

