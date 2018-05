Anzeige

Höpfingen/Walldürn.Betrüger schlugen in den vergangenen Tagen wieder telefonisch in Höpfingen und Walldürn zu. Nach der alt bekannten Masche rief eine Frau bei den Geschädigten an und gab sich als deren Enkelin aus.

Sie brauche so schnell wie möglich Geld für einen Wohnungskauf oder einen Notar-Termin und würde jemanden vorbeischicken um dieses abzuholen.

Glücklicherweise fielen die Angerufenen nicht auf die Masche herein und informierten die Polizei, so der Bericht.