Angebot reicht von Brecht bis Sutton

„Das Leben des Galilei“ folgt am Mittwoch, 28. November. Bertolt Brecht begann Leben des Galilei im dänischen Exil und stellte von Anfang an die Beziehung von Wissen und Macht ins Zentrum seines Stücks. Unter dem Eindruck des Abwurfs amerikanischer Atombomben interessierte ihn zunehmend die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft.

Am Mittwoch, 9. Januar, folgt „Der nackte Wahnsinn“. Mit „Noises Off“, so der englischsprachige Titel, gelang dem britischen Autor Michael Frayn einer der großen Klassiker unter den Theaterkomödien. Seit der Uraufführung 1982 in London wird seine „Farce in der Farce“ weltweit erfolgreich nachgespielt und ist eine zeitlose Liebeserklärung an das Theater.

Das Stück „Komplize“ ist am Mittwoch, 20. März, zu sehen. Der amerikanische Dramatiker Joe Sutton schreibt Stücke zu aktuellen politischen Themen. Dafür wurde er unter anderem für den Pulitzerpreis nominiert. In seinem Politthriller Komplize zeichnet er das Porträt einer Gesellschaft, in der Staatsmacht außer Kontrolle gerät.

Mit „Die Glasmenagerie“ geht es am Mittwoch, 24. April, weiter. Tennessee Williams (1911 bis 1983) schuf ein „Erinnerungsspiel“ über den Wunsch jedes Menschen nach Selbstverwirklichung und persönlicher Freiheit. Es ist neben „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ und „Endstation Sehnsucht“ das bekannteste Stück des Pulitzerpreis gekrönten Autors.

„Amerika“ folgt am Mittwoch, 22. Mai. „Der Verschollene“ lautete der ursprünglich von Franz Kafka intendierte Titel für seinen unvollendeten Roman. Dessen Themen – Isolation und Fremdheit, Konflikte mit Vaterfiguren, Scheitern und das Gefühl des Ausgeliefertseins an anonyme Mächte – sind exemplarische Themen Kafkas, einem der wichtigsten Autoren der Moderne.

Dann folgen zwei Freilichtaufführungen. Am Mittwoch, 3. Juli, steht um 17 Uhr „Des Kaisers neue Kleider“ auf dem Spielplan. Hans Christian Andersens Kunstmärchen nimmt die Eitelkeit der Herrschenden aufs Korn, macht Mut, gegen den Strom zu schwimmen, und sorgt als Familienstück zum Theatersommer für beste Unterhaltung. Abends folgt „Don Camillo und Peppone“ von Giovannino Guareschi (1908 bis 1968). Mit seinen derben Streichen und sentimentalen Momenten ist es der volkstümlichste Roman der italienischen Literatur. Gezeigt wird die Theaterfassung von Gerold Theobalt.

