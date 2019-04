Angebot von Volkslied bis zu Tanz

Walldürn.Abwechslungsreich und kurzweilig war der Themenabend er Musikschule Walldürn, der im Rahmen des Stadtjubiläums „1225 Jahre Walldürn“ stattfand. Er vermittelte einen Rückblick auf 50 Jahre Geschichte der Musikschule, wobei die Musikstücke einen zeitlichen Bezug zu Phasen der Musikschule hatten. Weiter gab es einen Rückblick auf die Entwicklung der Musikschule.

Durch das Programm führte der Leiter der Musikschule, Bernd Heß, der die Musikvorträge vorstellte und kommentierte. Komplettiert wurde der Themenabend durch von Schülern der Klasse 4c der Grundschule Walldürn unter der Anleitung von Rektorin Christina Scheuermann angefertigte und mittels einer Power-Point-Präsentation gezeigte Bilder. Sie waren abgestimmt auf die Musikstücke, sowie durch den von Schülern der Klasse 4c unter der Leitung von Klassenlehrerin Katharina Schlenker präsentierten tollen Tanz mit dem Titel „What´s my Name“.

Sonate von Beethoven

Zum Auftakt wurde von einem Violine-Ensemble der Musikschule (Simone Bleifuß, Silvia Duschek, Nele Eisenschmidt, Lisa Löhr, Emma Müssig, Valerie Schäfer, und Loreen Trunk) unter der Leitung von Lehrerin Jutta Pfeil „Gavotte“ von Gossec und „Elfentanz“ von E. Jenkins aufgeführt. Anna Doronkov aus der Klavierklasse von Nina Benke bot dann den 1. Satz Allegro aus der „Sonate F-Moll“ von Ludwig van Beethoven dar. Die folgenden Beiträge hatten zeitlich einen Bezug zu den 1970er und 1980er Jahren und somit zu den Anfangsjahren der Musikschule.

Dargeboten wurde dabei von Lisa Kreis und Lehrkraft Stefan Herzog (beide Klarinette) das aus der Feder des jüdischen Komponisten Sholom Secunda stammende jiddische Lied „Bei mir bist du schean“, der die Gitarrenschüler Simone Kreis und Franz Mayerhöfer aus der Klasse von Bernhard Trabold zunächst als Instrumentalduett und dann zusammen mit ihrem Musiklehrer die Beatles-Songs „Here and there and ewerywhere“ sowie „Yesterday“ folgen ließen. Das Querflötenensemble (Mareike Berlinger, Katharina Beuchert, Anne Westermann und Sandra Zaiser) unter der Leitung von Sandra Zaiser ließen „It´s a small world“ von R. Kernen folgen, und im Anschluss daran überzeugte Thanh Nguyen aus der Klavierklasse von Elvira Jochim als Konzert-Pianist mit „In ther morning light“ von Yan Tiersen aus dem Disney-Film „König der Löwen“.

Weiter ging es mit dem Musikschüler Noah Mann aus der Klavierklasse von Thomas Listl, der in überzeugender Weise „Can you feel the love tonight“ von Elton John spielte.

Von einem Kammermusik-Trio (Lotte Müssig, Blockflöte, Silvia Duschek, Violine und Thanh Nguyen, Klavier) unter der Leitung von Susanne Wütschner wurde in hervorragender Klangharmonie „Allegro“ aus der „Trio-Sonate in C“ von J.J.Quantz dargeboten, und im Anschluss begeisterten Thorben Goos (Trompete), Lars Schmitt (Tenorhorn) und Sonja Arlt (Zugposaune) mit „Hello Pepe“ von Daniel Hellbach.

Das Violinensemble unter der Leitung von Jutta Pfeil mit den Mitgliedern Simone Bleifuß, Silvia Duschek, Nele Eisenschmidt, Finja Hauk, Dagmar Jeschag, Nele Keidel, Anastasia Letov, Lisa Löhr, Mina Marschall, Emma Müssig, Letizia Schäfer, Valerie Schäfer, Celina Stumpf, Loreen Trunk, Andreas Wagner und Elli Weiß erfreute die begeisterten Konzertbesucher mit „Ballade for a rainy Day“ von Wilson/Ranger und „Irish Fiddler“, einer irischen Volksweise. Daran schloss sich das Querflöten-Trio mit der Musiklehrkraft Sandra Zaiser und den Musikschülerinnen Katharina Beuchert und Mareike Berlinger mit „Tick-Tack“ von L. Grethen an. Gitarristin Ula Duschek aus der Klasse von Armin Wehner ließ den 2001 entstandenen Hit „The River flows in you“ von Lee Ruma folgen, der die Beiträge der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts beendete.

Auftritt ein Höhepunkt

Mit ein Höhepunkt bei diesem Themenabend war sicher der Auftritt der Schüler der Klasse 4c der Grundschule unter der Leitung von Katharina Schlenker, die die Themenkonzertbesucher mit ihrer Tanzdarbietung zu beeindrucken wussten.

Seine konzertante Fortsetzung fand der Themenabend mit der von Simone Bleifuß aus der Violine-Klasse von Jutta Pfeil in beeindruckender Weise präsentierten „Sarabande“ von Carl Bohm. Als vorletzter Programmpunkt war vom Wings-Ensemble (Sonja Arlt, Mareike Berlinger, Niklas Berlinger, Jana Diehm, Stefan Herzog, Bernd Heß, Lara Horn, Niklas Horn, Lisa Kreis, Jule Ockenfels, Jonathan Trunk) der Musikschule unter der Leitung von Lehrkraft Stefan Herzog das von diesem selbst komponierte Stück „Make Music“ zu hören, ehe dann als weiterer Höhepunkt der 2017 der Ed Sheeran komponierte Song „Perfect“ zu hören war, vokal vorgetragen von Alina Stumpf, begleitet von Jonas Farrenkopf am Klavier.

Erfolgreiche Schüler

Beide hatten in diesem Jahr beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Heidelberg einen 1. Platz mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb in der letzten Woche in Schorndorf belegt, wo sie ebenfalls einen 1. Preis erreichten und deshalb wieder weitergeleitet wurden zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Der findet Anfang Juni in Halle an der Saale statt.

Als Anerkennung überreichte er den erfolgreichen Nachwuchsmusikern der Städtischen Musikschule unter dem Beifall der Besucher ein Präsent.

Viel Applaus

Der langanhaltende Schlussapplaus dokumentierte in eindrucksvoller Weise, wie gut die Beiträge beim Publikum ankamen. Bernd Heß dankte abschließend allen, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben. ds

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.fnweb.de in einer Galerie.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019