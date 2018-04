Angebote auf hohem Niveau entwickelt

Anzeige

„Die Stadt Walldürn weiß sehr zu schätzen, was sie an ihrem größten Verein hat“, sagte Bürgermeister Markus Günther in seinem Grußwort. Dass der Turnverein seit nunmehr 170 Jahren so lebendig und agil sei, beweise, dass es den jeweiligen Verantwortlichen gelungen sei, über allen Zeitwandel hinweg die Angebote attraktiv zu gestalten. Dies setze ein erhebliches Maß an Flexibilität und Zusammenhalt voraus. Diesen Zusammenhalt und die Kreativität könne man als Markenzeichen dieses Vereins bezeichnen.

„Das hat sich gerade vor kurzem erst wieder bei der Mitwirkung an den Plänen zum Neubau der Turnhalle in der Keimstraße gezeigt“, so Günther. Mit Rat und Tat sei der Turnverein der Stadt bei den Planungen zur Seite gestanden, und so habe man die Interessen aller Sporttreibenden voll berücksichtigen können.

Mit dem Baubeginn der neuen Halle sei voraussichtlich im Herbst dieses Jahres zu rechnen, und man gehe davon aus, dass für den Abbruch der alten Halle und die Wiederaufnahme des Sportbetriebs im neuen Gebäude nur eine Wintersaison als Nutzungsausfall notwendig sei.

Sportringvorsitzender Joachim Mellinger ging in seinem Grußwort auf die Bedeutung des Sports und des Turnens ein und lobte die vorbildliche Jugendarbeit des Turnvereins Walldürn.

Professionalisierung

In seinem Bericht ging anschließend Vorsitzender Leo Kehl auf die Aktivitäten und Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres ein. „Auch im TV Walldürn als einem der größten Turnvereine des Main-Neckar-Turngaus und größtem Sportverein in Walldürn ist die Zeit nicht stehengeblieben“, sagte Kehl.

So habe man die Entwicklung der sportlichen Aktivitäten, die Professionalisierung der Vereinsführung und die Qualifizierung der Übungsleiter vorangetrieben. Alles ehrenamtlich, um den Mitgliedern ein sportliches Angebot auf möglichst hohem Niveau zu bieten und dabei auch auf die Gesundheit zu achten.

In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an den routinemäßigen Übungsbetrieb – angefangen vom Mutter-Kind-Turnen und Kinderturnen über Aerobic und Gymnastik bis hin zur Wassergymnastik und den Ballsportarten Volleyball und Faustball sowie den gut besuchten Kursangeboten im Gesundheitssport.

In einem arbeitsintensiven Jahr nahmen zahlreicher Aktive und Jugendliche am Deutschen Turnfest in Berlin beziehungsweise am Landes-Kinderturnfest in Konstanz teil. Zum Schauturnen im Juli begrüßte die Turnerjugend Andreas Brettschneider, Mitglied der Turner-Nationalmannschaft, in der Turnhalle Keimstraße. Weiter nannte Kehl die vom Turnverein organisierten Lehrgänge und dezentralen Übungsleiterschulungen des Badischen Turnerbundes und des Main-Neckar-Turngaus sowie die gut besuchten Kurse wie Body Shaping, Rückenschule, Pilates, Skigymnastik, Wassergymnastik oder Senioren-/Landfrauengymnastik.

Die ausgelagerte Gymnastikabteilung in Waldstetten unter der Lei-tung von Anneliese Hartmann bezeichnete Kehl als ein Aushängeschild. Vom Kinderturnen über Jugendaerobic bis zum Seniorensport werde dort alles geboten.

In seinem Ausblick auf die Aktivitäten im laufenden Jahr nannte der Vorsitzende die Teilnahme am Landesturnfest vom 30. Mai bis 3. Juni in Weinheim, das Public Viewing anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Sportgelände Süd sowie die Teilnahme von mehr als 50 Turnerinnen am Kinderturnfest des Main-Neckar-Turngaues am 14. Juli und am Landeskinderturnfest vom 20. bis 22. Juli in Aalen.

Ein abschließender Dank des Vorsitzenden galt all jenen, die den Turnverein im vergangenen Jahr tatkräftig unterstützt haben.

Die vielfältigen Aktivitäten und Erfolge der einzelnen Abteilungen dokumentierten im weiteren Verlauf deren Leiter beziehungsweise Sprecher (siehe Bericht unten).

Über die Vereinsfinanzen informierte Schatzmeister Markus Kreis, dem die Kassenrevisoren Helmut Ackermann und Johann Geidl eine einwandfreie Buchführung bestätigten.

Der empfohlenen Entlastung folgte die Versammlung einstimmig. ds

