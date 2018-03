Anglerkönig fing einen 17-Kilo-Wels

Anzeige

Gottersdorf.Zu Jahreshauptversammlung 2018 trafen sich die Mitglieder des Angelsportvereins (ASV) Gottersdorf im Gasthof „Linde“ in Gerolzahn. Seinen Vereinsmitgliedern lieferte der Vorsitzende Roland Mohr seinen Jahresbericht rund um das Angel- und Vereinsgeschehen am Gottersdorfer See ab. So habe sich das Fischräuchern des ASV jeweils zu Ostern und zu Weihnachten in der Region als beliebte Gelegenheit der Bevölkerung entwickelt, frische und Räucherforellen erhalten zu können.

Fangstatistik vorgelegt

Gewässerwart Thomas Spilak legte seine Fangstatistik vor, aus der sich die erfolgreichsten Angler 2017 am Gottersdorfer See ergaben: Einen Pokal für den erreichten dritten Platz (Gesamtfangewicht 22,5 Kilogramm) nahm Uwe Marek in Empfang. Lindenwirt Kurt Meidel landete auf dem zweiten Platz, mit 33,6 Killogramm Gesamtfangewicht. Auf Platz 1 konnte sich Spilak selbst positionieren, mit 48,3 Kilogramm Gesamtfangewicht. Zugleich wurde der Gewässerwart zum Anglerkönig proklamiert: Er hatte im Sommer 2017 einen Wels mit 117 Zentimetern Länge und 17,5 Kilogramm Gewicht gefangen.

Der Vorsitzende Roland Mohr und Gewässerwart Thomas Spilak trugen den Petrijüngern die Vorstandsentscheidung vor, dass in 2018 im Angelgewässer kein Besatz stattfinden werde. Die Mitglieder wurden dazu angehalten, über die Pflichtangaben hinaus alle geangelten Fische in Gewicht und Größe zu dokumentieren. Ziel ist es, so zu ermitteln, welche Artenvielfalt und Fischgrößenverteilung derzeit im See lebt. Daran angepasst solle dann in 2019 wieder ein gezielter Besatz stattfinden.