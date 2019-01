Anlaufstelle für viele Wallfahrer

In neuem Glanz erstrahlt die Lourdesgrotte am Wallfahrtsplatz. Die kleine Kapelle war im Sommer 2017 bei einem Brand fast vollständig zerstört worden.

Walldürn. „Neu erstanden aus der Asche – so die Überschrift eines Artikels im „Konradsblatt“, der Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg, über die wiedererrichtete Lourdes-Grotte. Außerdem gibt es in der Onlineausgabe der Zeitung einen kurzen Film, in dem Stadtpfarrer Josef Bregula und der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats, Helmut Hotzy, zu Wort kommen.

Sie berichten über den Brand, der die bei Pilgern und Gläubigen beliebte kleine Kapelle fast vollständig zerstörte. Weiter berichten sie über den Wiederaufbau und die Bedeutung der Lourdes-Grotte für die Gläubigen.

Hotzy berichtet zunächst über den Brand vor knapp eineinhalb Jahren: „Die Lourdes-Grotte wurde ein Raub der Flammen.“ Zu viele Kerzen und die hochsommerlichen Temperaturen hatten damals den Brand ausgelöst. Durch das Feuer war glücklicherweise niemand verletzt worden.

Der Sachschaden war jedoch beträchtlich: Die Polizei schätzte ihn auf 250 000 Euro. Unter anderem fielen eine Bernadette-Statue aus Holz, liturgische Gegenstände und zahlreiche Dankestafeln den Flammen zum Opfer. Und auch das Dach der Kapelle wurde beim Löschen zerstört.

Die Madonna überstand den Brand zwar, sie musste jedoch restauriert werden. Neben ihr findet sich auch wieder ein Abbild der heiligen Bernadette. Die als „Seherin von Lourdes“ bekannte Heilige hatte einst das Wunder von Lourdes bezeugt. Statt aus Holz ist die neue Statue aus Gips.

Zwei Figuren im Mittelpunkt

Diese beiden Figuren bilden den Mittelpunkt der „neuen“ Lourdes-Grotte, die schon seit der Wallfahrt genutzt werden kann. Damals war aber der Boden noch nicht fertiggestellt. Jetzt ist die Kapelle komplett saniert und erstrahlt in neuem Glanz. Die neue Bernadette-Figur wurde von Rainer Englert angefertigt.

Die von der großen Hitze verbogenen Eisengitter wurden erneuert und verglast, so dass die Kapelle besser vor der Witterung geschützt ist. Außerdem erhielt die Grotte eine elektrische Beleuchtung. Die Muttergottes, so die Überlegungen, soll mit einem Licht punktuell angestrahlt werden. Außerdem soll es zweite Reihe mit Halterungen geben, in denen Kerzen aufgestellt werden können.

Das Thema Sicherheit wurde beim Wiederaufbau großgeschrieben, um zu verhindern, dass es noch einmal zu einem Feuer kommt. So sind die Kerzenständer vor der Muttergottesfigur aus brandsicherem Material. Außerdem dürfen nur noch die bereitgestellten Kerzen verwendet werden.

Die Kapelle war zwar versichert, doch bezahlt wurden lediglich die reinen Wiederherstellungsmaßnahmen. Alle Modernisierungen muss die Kirchengemeinde selbst stemmen. Glücklicherweise erwiesen sich die Walldürner und auswärtige Wallfahrer spendabel.

Unwiederbringlich verlorengegangen sind durch das Feuer die zahlreichen Dankestafeln, auf denen die Gläubigen über die Jahrzehnte ihren Dank an Maria ausgedrückt haben. Die Dankbarkeit gegenüber der Muttergottes bildete auch den Ursprung des Kleinods: Die Grotte war 1890 im Auftrag der verwitweten Lebkuchenhändlerin Barbara Hilbert errichtet worden. Sie wollte sich damit bei Maria für deren Beistand beim Großziehen ihrer drei Kinder bedanken. 1948 wurde die Kapelle vom alten Friedhof an ihren jetzigen Standort oberhalb des Freialtars am Wallfahrtsplatz verlegt. Die Gebetsstätte wird ehrenamtlich gepflegt, und eine Tafel an der Fassade des Gebäudes erinnert an die Stifterin.

Wie wichtig die Lourdes-Grotte für Gläubige aus Walldürn, aber auch für Pilger aus nah und fern ist, verdeutlichte Stadtpfarrer Josef Bregula: „Die Menschen bringen ihre Anliegen vor, und für viele Pilger ist ein Gebet in der Grotte fester Bestandteil der Wallfahrt.“

In Planung ist ein Zugang zur Grotte für ältere und gehbehinderte Pilger, sagte Helmut Hotzy im Gespräch mit den FN.

Der Wiederaufbau der Kapelle war nicht ganz billig. Geld gab es von der Gebäudeversicherung, nämlich 89 000 Euro. Von der Inventarversicherung flossen 14 700 Euro. An Spenden kamen 23 200 Euro zusammen; von Wallfahrern und Menschen aus Walldürn und der Region.

Mittel aus Kirchenhaushalt

Das macht Einnahmen von zusammen rund 127 000 Euro. Denen stehen bisher Ausgaben von 123 000 Euro gegenüber. Die Maßnahme ist aber noch nicht komplett abgerechnet. Hotzy rechnet damit, dass rund 20 000 Euro aus dem Kirchenhaushalt finanziert werden müssen. mar

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.01.2019