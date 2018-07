Anmeldungen bis Freitag möglich

Anzeige

Amorbach.Die Anmeldung zur Einführungsklasse am Karl-Ernst-Gymnasium ist bis Freitag, 27. Juli, möglich. Voraussetzungen: Mittlerer Bildungsabschluss und Pädagogisches Gutachten (von der Schule, an der die zehnte Jahrgangsstufe besucht wurde); am 30. September 2018 darf das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet sein. Unterlagen für die Anmeldung: Abschlusszeugnis, Pädagogisches Gutachten, Geburtsurkunde, ausgefüllter Fahrtkartenantrag mit Passfoto (für Fahrschüler - siehe Homepage). Anmeldung: jeweils täglich von 8 bis 13.30 Uhr sowie Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr.