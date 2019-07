Anne Grießer stellt ihr neues Buch vor

Walldürn.Die Walldürner Buchautorin Anne Grießer stellt am 20. Juli ihr neues Werk vor – dieses Mal eine Dokumentation über die Geschichte der Madonnenlandbahn von Seckach nach Miltenberg. Das Buch „Die Madonnenlandbahn – Durch den Odenwald zum Main“ hält den einstigen Kampf um den Bau und den Erhalt der Bahnlinie fest. Anne Grießer stellt persönlich das Buch am Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr im ehemaligen Wartesaal, dem heutigen Restaurant „Lotus“, im Walldürner Bahnhof vor. Interessenten haben hier die Möglichkeit, mit der Autorin Anne Grießer ins Gespräch zu kommen und sich das Buch signieren zu lassen. Der Eintritt ist frei. Einen weiteren Termin gibt es am gleichen Tag um 11 Uhr im „Gleis 1“ in Amorbach.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019