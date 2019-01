Anregungen umsetzen

Walldürn.Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderates der römisch-katholischen Kirchengemeinde im Pfarrsaal standen unter anderem die Punkte Jugendpastoral und spirituelle Angebote in der SE Walldürn im März.

Erster Punkt war das in der letzten Pfarrgemeinderatsitzung ausführlich behandelte Thema „Jugendpastoral“. Die in verschiedenen Arbeitsgruppen entwickelten Denkanstöße, Anregungen und Konzeptüberlegungen zu den Bereichen „spirituelle Angebote“, „positive Einstellung“, „Treffpunkte“, „Mitbestimmung“ und „Unterstützung“ sollen nach dem Willen des Pfarrgemeinderates nun schon möglichst bald in die Tat umgesetzt werden.

Von Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Wolfgang Eisenhauer und Stadt-pfarrer P. Josef Bregula, OFM Conv., wurde über den Verlauf der vom 9. bis 14. März in Walldürn geplanten Tage der Glaubenserneuerung für den gesamten Seelsorgebereich zur Stärkung und Vertiefung des eigenen Glaubens, zur Vergewisserung und Feier des gemeinsamen Glaubensweges in einer Welt der Glaubensverdunstung und zum Neuaufbruch aus franziskanischem Geist hingeweisen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates, Helmut Hotzy, berichtete über die jüngste Sitzung des Gremiums. Besprochen wurden etwa bei der Lourdes-Grotte Nachbesserungen im Ausstattungsbereich unter Verwendung des Pfarrfesterlöses, eine Kostenschätzung für die Neugestaltung eines barrierefreien Zugangs zur Lourdes-Grotte, die Neuplanung der Toilettenanlage bei der Kirche in Rippberg oder die Fernsehübertragungen KTV und das Einholen der Genehmigung beim Ordinariat.

Wolfgang Eisenhauer und Gemeindereferentin Anne Trabold berichtete über das Ergebnis der Sternsingeraktion 2019 in der Seelsorgeeinheit, das ein vorläufiges Ergebnis von 18 335,82 Euro erbrachte. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019