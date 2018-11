Anthony Bundschuh ist Prüfungsbester

Walldürn.Bei der Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ist mit Anthony Bundschuh ein Auszubildender von Procter & Gamble aus dem Braun-Werk Walldürn ausgezeichnet worden. Mit sehr guten Ergebnissen schloss er seine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk als Prüfungsbester ab.

„Sehr gute Kenntnisse“

Nachdem Ausbildungsleiter Rainer Forst Anthony Bundschuh eine interne Auszeichnung überreicht hatte, würdigte Personalleiterin Marion Corte dessen Leistung: „Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Auszubildenden erneut bewiesen haben, dass sie sich durch ihr hohes persönliches Engagement unter der kompetenten Anleitung unserer Ausbilder im Werk Walldürn sehr gute Fähigkeiten und Kenntnisse angeeignet haben.“

Damit seien sie bestens gerüstet für die Anforderungen des weiteren Berufslebens. „Wir sehen mit Freude, dass unser Ausbildungskonzept durch die Auszeichnung eines Prüfungsbesten sowie durch weitere sehr gute Prüfungsergebnisse in anderen Ausbildungsberufen so positiv bestätigt wurde“, so Corte abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.11.2018