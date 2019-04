Arbeiten für Neubau haben begonnen

Ende einer Ära in Walldürn: An der Turnhalle in der Keimstraße wurde gestern die Baustelle eingerichtet. Jetzt folgt der Abriss des Gebäudes. An gleicher Stelle entsteht ein Neubau.

Walldürn. Zum ersten symbolischen „Bohrer-Einsatz“ trafen sich Bürgermeister Markus Günther, Christian Berlin, Leiter des Stadtbauamtes, Thomas Link vom Büro Link Architekten und Jörg Kettemann vom Bauamt,

...