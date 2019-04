Arbeiter setzten sich ein Denkmal

Vor 100 Jahren war der 1. Mai 1919 erstmals als „Tag der Arbeit“ gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Auch in Walldürn gab es eine Maifeier der örtlichen Gewerkschaften und der SPD.

Walldürn. Bei der „Maifeier 1919“ setzte sich die Arbeiterschaft Walldürns ein Denkmal auf dem „Lindig“. Der 1. Mai als „Tag der Arbeit“ geht auf den Internationalen Arbeiterkongress 1889 in Paris zurück. Von hier aus erfolgte der Aufruf an alle Arbeitnehmer, am 1. Mai 1890 für ihre Rechte die Arbeit niederzulegen und auf die Straße zu gehen. Ein wesentliches Ziel der Maikundgebungen war die Durchsetzung des Achtstundentages. Deutschland war zur damaligen Zeit immer noch geprägt vom „Sozialistengesetz“ und dem damit verbundenen Versammlungsverbot. Politische Versammlungen, Demonstrationen und das Mitführen von Fahnen waren unter Strafe gestellt. Daher wurden am 1. Mai meist gemeinsame Ausflüge, Maiwanderungen oder abendliche Maifeiern veranstaltet. Als Erkennungszeichen trug man eine rote Nelke im Knopfloch.

In den Jahren nach den ersten Streiks und Maifeiern kämpfte die Sozialdemokratische Partei (SPD) darum, den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag einzuführen. Mit dem „Gesetz über einen allgemeinen Feiertag“ beschloss die Weimarer Nationalversammlung, den 1. Mai 1919 erstmals als gesetzlichen Feiertag zu begehen, allerdings nur für dieses eine Jahr. Den „Tag der Arbeit“ dauerhaft als Feiertag einzuführen, scheiterte am Widerstand der konservativen und bürgerlichen Parteien. Teilweise gab es in der Weimarer Republik abweichende Regelungen auf Länderebene.

In Walldürn hatte die organisierte Arbeiterbewegung ihre Wurzeln vermutlich in den gewerkschaftlichen Bestrebungen der Steinarbeiter und der Holzarbeiter. So berichtete die Zeitung des „Zentralverbandes der Steinarbeiter Deutschlands“ bereits im Juni 1903 über einen, am gemeinschaftlichen Vorgehen der „Herren Steinmetzmeister“ gescheiterten Versuch des Zentralverbandes, eine öffentliche Steinarbeiterversammlung zur Gründung einer Ortsgruppe durchzuführen.

In Walldürn Fuß gefasst

Trotz solcher Gegenmaßnahmen der Arbeitgeberseite gelang es der Arbeiterbewegung, auch in Walldürn Fuß zu fassen. Es waren überwiegend Handwerksgesellen, Tagelöhner und Arbeiter aus den Steinbrüchen und Sägewerken, die sich der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Arbeiterbewegung anschlossen, um ihre Teilhabe am wirtschaftlichen und politischen Leben zu erstreiten.

Auch, wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Ortsverein der SPD in Walldürn gab, haben sich schon vor dem Ersten Weltkrieg erste Walldürner zur Sozialdemokratie bekannt und sind der Partei beigetreten. Wie in vielen anderen Gemeinden war die SPD damals die Partei der „kleinen Leute“. Auf der gewerkschaftlichen Seite war es neben dem Verband der Steinarbeiter vor allem der Holzarbeiterverband, der das gewerkschaftliche Leben in Walldürn zur damaligen Zeit prägte.

Vom 1. Mai 1919 in Walldürn ist überliefert, dass die Arbeiter Walldürns gemeinsam mit den Sozialdemokraten eine feierliche Maikundgebung veranstalteten. Mit roter Fahne und Parolen, wie „Nie wieder Krieg“ und „Freiheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit“ zogen die Arbeiter bei großem Zulauf auch von auswärts auf die Walldürner Heide. Ziel des Protestmarsches und Ort der anschließenden Maikundgebung war ein Gedenkstein auf dem „Lindig“, der damals an die Teilnahme des Prinzen von Baden an einem Militärmanöver bei Walldürn erinnerte. Bei der Kundgebung seien wohl auch Redner von auswärts aufgetreten.

Organisatoren der Maifeier waren Sozialdemokraten der ersten Stunde, wie der Bahnbedienstete Julius Götz, Josef Heilmann, Theodor Frei, Ferdinand Fieger, Anton Gerold und Josef Schell, weshalb auch lange Zeit angenommen wurde, dass der Walldürner Ortsverein im Mai 1919 gegründet wurde.

Zeichen für eine neue Zeit

Heute weiß man, dass die Gründung bereits wenige Wochen nach der Ausrufung der Republik im November 1918 erfolgte. Als Zeichen, dass mit dem Niedergang der Monarchie und der Ausrufung der Republik eine neue Zeit angebrochen war, und des neuen Selbstbewusstseins der arbeitenden Bevölkerung wurde während der Maifeier der Gedenkstein aus der monarchistischen Zeit zu einem Denkmal der Arbeitnehmerschaft umfunktioniert, indem er die neue Inschrift „Maifeier 1919“ eingemeißelt bekam. Die Inschrift sollte später im Dritten Reich wieder entfernt werden, heute erinnert der Stein an den Walldürner Heimatforscher Hans Eckstein.

