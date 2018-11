Auch auf nationaler Ebene eine feste Größe

Walldürn/Gottersdorf.Zur Jahresabschlussfeier des Motorsportclubs Walldürn (MSC) begrüßte Vorsitzender Rudolf Brandl am Samstag viele Mitglieder im Gasthof „Schieser“ in Gottersdorf. In seinem Rückblick sprach er von einem für den Verein bewegten und sportlich gesehen sehr erfolgreichen Jahr im Kart- und Automobilsport.

Erfolge und Misserfolge seien oftmals eng beieinandergelegen. Umso beachtenswerter sei die lange Erfolgsliste vor allem der Jugendkart-Fahrer. Hervorragende sportliche Leistungen auf regionaler und überregionaler Ebene hätten das Vereinsleben maßgeblich mitbestimmt.

„Auch die aktiven Automobilsportler verdienen eine besondere Erwähnung“, sagte Brandl. „Sind sie doch bei zahlreichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen erfolg unterwegs.“ Die gelte vor allem für Detlef Rink, Markus Meidel, Günter Bohn, Danny Brink, Uli Ehret und Rudolf Brandl in den Bereichen Slalom, Bergrennen und Rundstreckenrennen.

Gelungener Einstieg

Besonders erwähnenswert sei der Neueinstieg von Adrian Riehl und Dominik Ehret, die im Opel-Corsa-Cup ein sehr positives Bild abgegeben hätten. „Überall, wo der MSC auftaucht, erzielt er sehr gute Ergebnisse“, so Brandl. Danny Brink habe 2018 sogar die Deutsche Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring gewonnen.

Weiter erinnerte der Vorsitzende an die Mitorganisation des Motorradrennens „Odenwaldring Klassik“ auf dem Walldürner Flugplatz, den Ausflug mit der Bahn nach Ladenburg ins Carl-Benz-Museum, das wöchentliche Kart-Training, die Clubabende und Arbeitseinsätze. Ausblickend auf die Veranstaltungen und Ereignisse des kommenden Jahres nannte Brandl die Dreikönigswanderung, den Clubausflug, den Kart-Slalom auf dem eigenen Vereinsgelände, die Mitorganisation des Motorradrennens „Odenwaldring Klassik“ und eventuell auch der Rallye „Heidelberg Historic“, die eventuelle Durchführung eines Automobil-Slalomlaufs zur Deutschen Meisterschaft auf dem Walldürner Flugplatz sowie die Durchführung von Arbeitseinsätzen im Innen- und Außenbereich des Clubheimes.

Bürgermeister Markus Günther dankte dem MSC als einem Motorsportverein mit überregionaler Bedeutung für die hervorragende Organisation von Veranstaltungen in Walldürn und in der Region. Günther würdigte zudem die tatkräftige Unterstützung des MSC bei Veranstaltungen der Stadt, das vorbildliche ehrenamtliche Engagement innerhalb des Vereins und die hervorragende Jugendarbeit. Für das kommende Vereinsjahr wünschte er dem MSC weiterhin viel motorsportlichen Erfolg.

Ehrung der Jugendkartfahrer

Nach einem Grußwort von Glashofens Ortsvorsteher Heinrich Hennig schloss sich die Ehrung der erfolgreichen Jugendkartfahrer an. Im zurückliegenden Jahr waren zehn Jugendliche des MSC bei zwölf regionalen Jugendkart-Slalom-Veranstaltungen im nordbadischen Raum an den Start gegangen. In allen Wettbewerben erzielten die Jugendkartfahrer des MSC zahlreiche Platzierungen unter den „Top Ten“. Fünf von ihnen qualifizierten sich sogar für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Pfaffenweiler, drei von ihnen für die Südwestdeutsche Meisterschaft in Mettlach und zwei von ihnen für den Bundesendlauf am Nürburgring und ein Fahrer für die Deutsche Meisterschaft in Kempten. Volkan Saglam gewann sowohl beim Bundesendlauf als auch bei der Deutschen Meisterschaft in der Klasse K1 die Vizemeisterschaft.

Insgesamt war es für die Jugendkartgruppe des MSC mit ihren Fahren und Trainern ein erfolgreiches Rennjahr. ds

