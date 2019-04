Auch international viele Erfolge gefeiert

Walldürn.In der Mitgliederversammlung der Abteilung Sportkarate der Eintracht ’93 Walldürn im Auerberg-Zentrum dankte Eintracht-Vorsitzender Jürgen Mellinger der Abteilungsleitung für die tolle Arbeit im zurückliegenden Jahr.

Im Anschluss bewertete der Leiter der Sportkarateabteilung, Wolfgang Bundschuh, die Gesamtsituation der Abteilung als „sehr gut“. Die Anzahl der Mitglieder sei erfreulich konstant. Seit Jahren könne man auf ein engagiertes und selbstständig arbeitendes Führungsteam sowie auf ein qualifiziertes, sehr gut ausgebildetes Trainingspersonal zurückgreifen.

Europameistertitel

Im Sportbetrieb habe sich der Erwachsenenbereich als zentraler Stamm mit mehreren Trainingseinheiten in der Woche herauskristallisiert. Im Leistungssport sei ein kontinuierlicher Anstieg der Leistungen zu verzeichnen. Als Höhepunkt im vergangenen Jahr nannte Bundschuh den ersten Platz von Nele Eisenschmidt und zwei zweite Plätze von Sara Djapa bei den Europameisterschaften in Portugal. Anfang des Jahres hätten sich die Teilnehmer bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften für die Deutschen Meisterschaften in Chemnitz beziehungsweise Erfurt qualifiziert.

Großer Zuspruch

Über den erfreulich großen Zuspruch im Kindertraining freute sich die stellvertretende Abteilungsleiterin und Kindertrainerin Nadine Talkner. Auch die stets gut angenommenen Gymnastikstunden seien mittlerweile ein fester Bestandteil der Sportkarate.

Die verantwortlichen Vorstandsmitglieder ließen die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren, bevor Wolfgang Bundschuh auf die Aktivitäten des laufenden Jahres einging.

Schwerpunkt ist der Internationale Deutsche Goju Ryu Cup, den die Sportkarate Walldürn am Samstag, 4. Mai, anlässlich des Jubiläums „1225 Jahre Walldürn“ ausrichtet. Außerdem sind ein Dojo-Tag, mehrere Kata-Sonntage und ein Jukuren-Lehrgang mit Dan Prüfung vorgesehen. Zum Abschluss dankte der Abteilungsleiters den Trainer, Vorstandsmitgliedern und Helfer sowie den Eltern der Kinder und Jugendlichen für ihre Unterstützung. ds

