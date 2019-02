Auf allen Ebenen für die Region aktiv

Walldürn.„Ob man das Leben lachend oder weinend verbringt, es ist dieselbe Zeitspanne“ – mit dieser buddhistschen Weisheit begrüßte der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Fabian Berger die Gäste des Neujahrsempfangs der Walldürner CDU im Café Leiblein. In seinem Rückblick erinnerte er an den Neujahrsempfang des vergangenen Jahres. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, die inhaltliche Arbeit wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken“, so Berger. „Ich denke, wir haben hier die ersten Schritte getan, sind aber noch lange nicht am Ziel.“

Bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung habe man den Austausch mit Dr. Mark Fraschka, dem Leiter des Leitungsstabes der CDU Baden-Württemberg., gesucht. Gemeinsam mit dem Generalsekretär, dem Landesgeschäftsführer und dem Landesvorsitzenden arbeite Fraschka daran, der CDU wieder mehr Profil zu geben.

Beim Blumen- und Lichterfest habe man den Verkauf der ungarischen Spezialitäten übernommen und am abendlichen Stand der Jungen Union (JU) die Möglichkeit zu vielen Gesprächen und zum Austausch mit den Menschen genutzt. Berger dankte der JU um Dominik Marzini für die geleistete Arbeit.

Als Beitrag zum Ferienprogramm habe der Stadtverband mit den Kindern Spielplätze getestet und bewertet und die Ergebnisse an den Bürgermeister übergeben.

Neben einem neuen Vorsitzenden habe es für den Stadtverband weitere Veränderungen gegeben, so Berger. Neben ihm als Pressereferent habe sich Christoph Mahler bei der Wahl zum Beisitzer gegen weitere Kandidaten durchsetzen können.

„Die politische Arbeit lebt vom Austausch mit den Menschen und kommt oft zu kurz“, sagte Berger. Mit der Reihe „Mit der CDU an einem Tisch“ habe man ein neues Veranstaltungsformat gestartet, um wieder aktiv in den Austausch zu kommen.

Im Rahmen einer mitgliederoffenen Vorstandssitzung mit dem Verantwortlichen des Flugsportclubs Odenwald machten sich die Teilnehmer ein Bild über die Bedenken im Zusammenhang mit dem Thema Windkraft am Kornberg. Auch der Landesgeschäftsführer der CDU habe sich Zeit genommen, um bei einer Vorstandssitzung die offene Diskussion zu suchen.

Viele Maßnahmen stehen an

Bürgermeister Günther richtete seinen Blick zurück auf das abgelaufene Jahr und nach vorn auf bevorstehende Maßnahmen. Das Innenstadtkonzept soll in diesem Jahr fertiggestellt werden, der Neubau der Turnhalle Keimstraße steht kurz bevor, nach dem Durchstich zum Bettendorfring geht es mit der Unteren Vorstadtstraße in die nächste Runde, so Günther. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Bernd Müller, lobte die Zusammenarbeit von Fraktion, Bürgermeister und den Vertretern der CDU-Verbände.

„Ich freue mich sehr, dass Nina Warken zurück in Berlin ist und sich wieder gemeinsam mit Alois Gerig für unseren Wahlkreis stark macht“, sagte Fabian Berger. Als Mitglied im Europaausschuss ging Warken auf die anstehenden Europawahlen ein: „Europa ist wichtig und gerade wir in Deutschland profitieren davon.“

„Wir haben gemeinsam für den Erhalt der Bundeswehr gekämpft und wir hatten Erfolg“, so Alois Gerig. Politik für den ländlichen Raum funktioniere dank einer guten gemeinsamen Arbeit auf allen Ebenen, aber vor allem auch, weil noch kein Koalitionsvertrag zuvor so sehr im Zeichen des ländlichen Raums stand.

Minister für den Ländlichen Raum Peter Hauk stimmte den Ausführungen von Alois Gerig voll zu: „Selten hatte Bundespolitik so viel Auswirkung auf den ländlichen Raum, wie in der jüngsten Vergangenheit.“ Dennoch sei die Politik auf Landesebene enorm wichtig für die ländlichen Regionen, denn hier geht es um Kindergärten, Schulen, Fördertöpfe für Kommunen und vieles mehr. Die aktuelle Verkehrspolitik des Landes lasse jedoch im ländlichen Raum zu wünschen übrig. Gerade am Beispiel der L 518 merke man, dass es Verbesserungspotenzial gibt. „Vor Jahren wurde ein Ausbau versprochen, davon bemerkt man bis heute nichts, sondern wird vertröstet“, merkte einer der Anwesenden an.

Im Anschluss an die Grußworte zeichneten Peter Hauk und Alois Gerig langjährige Mitglieder aus. Geehrt wurden Kreisehrenvorsitzender Ehrenfried Scheuermann und Hartmut Wörner (50 Jahre), Werner Schirmer und Jürgen Schmeiser (40 Jahre) und Gerhard Berlin (25 Jahre).

Zum Abschluss dankte Berger den Mandatsträgern: „Wir sind froh, dass unsere politischen Vertreter in den verschiedenen Gremien immer die Nähe zur Basis halten und das ist es, was gute inhaltliche Arbeit ausmacht“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019