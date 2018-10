Auf bayerischen Höhen unterwegs

Walldürn.Trotz nasskaltem und windigem Wetter unternahmen am Sonntag 20 Wanderfreunde des OWK Walldürn eine Wanderung auf die bayerischen Höhen. Eine weitere Gruppe wanderte von Walldürn an den Ausgangspunkt in Reinhardsachsen. Der Rundweg führte die Wanderer von Reinhardsachsen am Storchenhof vorbei nach Windischbuchen. In Richtung Gaisenhof hatte man eine Sicht auf das noch in Baden liegende Feriendorf Reinhardsachsen und auf Kaltenbrunn. Beides Stadtteile von Walldürn. Beim Blick auf Heppdiel, welches ein Ortsteil von Eichenbühl ist, mit seinen Windrädern, schaute man nach Bayern. An abgeernteten Obstplantagen ging es zurück an den Ausgangspunkt.

Die erst Gruppe mit Wanderführer Peter Gehrig erwanderte eine Strecke von neun Kilometern. Die Strecke für die zweite Gruppe mit Wanderführer Heinz Laukenmann betrug fünf Kilometer. Der gemeinsame Abschluss der Herbstwanderung war im „Dorfstüble“ Neusaß.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018