Auf dem Motorrad unterwegs

Walldürn.Auf Pilgerfahrt in „Badisch-Sibirien“ war das Team vom SWR-Fernsehen, das in der vergangenen Woche viele großartige Menschen und außergewöhnliche Geschichten eingefangen hat und am 29. Juni um 20.15 Uhr in einer dreiviertelstündigen Ausstrahlung darüber berichtet.

Ausgiebiges Gespräch

Dabei ist der Moderatorin Annette Krause auch auf die „Odenwald Klassik“ gestoßen und hat sich mit dem Organisationsleiter Manfred John ausgiebig über die Veranstaltung unterhalten.

Zusammen mit Redakteur Jochen Schmid hat sich das Team einen ganzen Nachmittag Zeit genommen, um Hintergründiges über die Veranstaltung in Walldürn zu erfahren.