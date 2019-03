Eine neue Broschüre wirbt für die Nibelungen- und die Siegfriedstraße. Bei einem Pressegespräch in Lindenfels wurde sie vorgestellt.

Odenwald-Tauber. Die Nibelungen- und die Siegfried-Straße durchqueren 19 Kommunen in vier Bundesländern, eingeschlossen der Region Odenwald zwischen Worms am Rhein und Würzburg am Main. Hier reist man auf den Spuren der Nibelungen. Eine neue Broschüre lädt dazu ein, die sagenhafte Landschaft entlang der beiden Ferienstraßen mit ihren reizenden Städten und Gemeinden zu entdecken. Die Nibelungenstraße führt unter anderem nach Freudenberg am Main, Amorbach und Miltenberg, die Siegfriedstraße nach Buchen, Walldürn und Tauberbischofsheim.

Im Rahmen eines Pressegesprächs im Rathaus Lindenfels wurde die Broschüre erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Teilnehmer waren Bürgermeister Michael Helbig, Stadt Lindenfels, Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), Klaus Johe, Leiter Kur- und Touristikservice Lindenfels sowie Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Nibelungen-Siegfried-Straße, Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, sowie Mareike Müller, Leiterin der WFB-Tourismusagentur.

Lindesfels’ Bürgermeister Michael Helbig sagte, „die Broschüre ist ein schönes, sehr gelungenes Projekt.“ Und Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße, sagte „wir haben eine begnadete Natur, abwechslungsreiche Orte und eine spannende Historie vor der Haustür“, Vor allem der automobile Tourismus inklusive des Reisens per Wohnmobil oder Campingwagen sei ein aufstrebender Trend, Tendenz steigend. Eine interessante Zielgruppe, die man auch in unserer Region binden möchte, wie Landrat Engelhardt erläuterte. Die nicht zuletzt auch für Wohnmobil-Reisende konzipierte Broschüre sei ein gutes Instrument hierzu.

„Ein ‚Rundum-Sorglos-Reisebegleiter’ fürs Handschuhfach für alle, die auf den Spuren der Nibelungen wandeln möchten“, beschrieb Müller die Broschüre. Wie sie weiter informierte, fungiert die Arbeitsgemeinschaft Nibelungen-Siegfried-Straße als Herausgeber, die Konzeption und die Umsetzung hat die Tourismusagentur der WFB übernommen.

Müller stellte das 60-seitige touristische Instrument im Detail vor, das in der Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch, beim Kur- und Touristikservice der Stadt Lindenfels (Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Nibelungen-Siegfried-Straße) sowie in allen Mitgliedskommunen der Nibelungen-Siegfried-Straße, kostenlos erhältlich ist.

Beschreibungen der Kommunen

Wie die Tourismus-Expertin ausführte, sind in einer Übersichtskarte die Nibelungen- und die Siegfriedstraße eingezeichnet, danach folgen Einzelbeschreibungen der 19 Kommunen auf der Gesamtstrecke. Hier findet der Leser ausführliche Erläuterungen sowie Informationen über die 14 Metallskulpturen, die den Weg der Ferienstraßen säumen. Hier hat der Künstler Jens Nettlich Szenen aus der Nibelungensage umgesetzt.

Zusätzlich gibt es viel Wissenswertes über Sehenswürdigkeiten, Kontaktdaten der Tourist-Informationen und Informationen über Camping- und Wohnmobil-Stellplätze. „Die Broschüre ist eine tolle Inspiration, um mehr zu erleben“, fasste Müller zusammen.

Johe skizzierte die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft, die seit 1989 das Ziel verfolgt, den Tourismus der in den beiden Ferienstraßen zusammenarbeitenden Städte und Gemeinden zu fördern. Wie er erklärte, ist die Tourismusagentur der WFB seit 2016 Kooperationspartner der Arbeitsgemeinschaft und seither für das Marketing verantwortlich. In einem ersten Schritt hat im WFB-Tourismusagentur die Homepage der Nibelungen-Siegfried-Straße neu aufgebaut und in den Internetauftritt des NibelungenLandes integriert. Nun hat sie zudem die Broschüre neu konzipiert.

„Nachdem wir bereits seit Jahren die Gesamtverantwortung für den Nibelungensteig tragen, haben wir unsere Erfahrung gerne auch bei diesem ‚Nibelungen-Projekt’ eingebracht „, so Dr. Zürker. „Die Nibelungen-Siegfried-Ferienstraße lädt ein zum genussvollen Fahren und Verweilen“, so das Fazit des WFB-Geschäftsführers.

Die Broschüre ist erhältlich in der Tourist- und Freizeitinformation Walldürn, Hauptstraße 27, Telefon 06282/67107 oder unter tourismus@wallduern.de.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.03.2019