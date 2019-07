Aufführung findet erstmals im Freien statt

Walldürn.Die Jahreshauptversammlung des Vereins „Dürmer Thea-terprojekt“ fand im Kolpingheim Walldürn statt. Im Mittelpunkt standen neben den Berichten des Vorstands auch die bevorstehende Aufführung des Stückes „Der Frosch mit der Peitsche“, erstmalig auf der Freilichtbühne.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bertram Günther erstattete dieser den Tätigkeitsbericht des Vorstandes über das zurückliegende Vereinsjahr. Wie er hierbei aufzeigen konnte, führte man bereits vor einem Jahr die Vorgespräche mit der Stadt Walldürn bezüglich der Open-Air-Aufführungen, welche am 9., 10. und 11. August im Schlosshof aufgeführt werden. Hierzu laufen seit April bereits die Proben. Es wurde noch darauf hingewiesen, dass der Vorverkauf in der Volksbank gut laufe, dass es jedoch auch an der Abendkasse noch Karten gibt. Erwähnenswert war die Theaterfahrt der Aktiven, welche im März nach Hamburg führte und in dessen Rahmen man auch das Theaterstück „Die Niere“ besuchte. Bertram Günther bedankte sich bei den Organisatoren und man war sich einig, dass es ein gelungener Ausflug war. Im Juni besuchte man das Chambinzky-Theater in Würzburg, welches ebenfalls das Stück „Der Frosch mit der Peitsche“ aufführte. Der Vorsitzende dankte der Kolpingfamilie Walldürn für die kostenlose Zur-Verfügung-Stellung des Kolpingheimes für die Probeabende

Schatzmeisterin Andrea Kehl erstattete den Kassenbericht, der Mitgliederstand beläuft sich auf 66 Mitglieder. Die beiden Kassenrevisoren Heike Hefner und Birgit Lang bestätigten der Schatzmeisterin eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Mitgliederversammlung auch die Entlastung von Schatz-meisterin Andrea Kehl, die einstimmig erteilt wurde.

