Auflösung des Vereins erfolgreich abgewendet

Hornbach.Um die Satzung zu ändern und einen neuen Vorstand zu wählen, trafen sich die Mitglieder des Sportschützenvereins am Samstagabend zu einer außerordentlichen Generalversammlung im Gasthaus „Zum Lamm“. Nachdem es in der Jahreshauptversammlung im Januar nicht gelungen war, einen Vorstand zu wählen, habe man sich entschieden, die Satzung zu ändern, sagte Oberschützenmeister Alois Weismann. Fünf der bisher zwölf Paragrafen seien überarbeitet und ein Passus zum Datenschutz neu in die Satzung aufgenommen worden. Vor der Versammlung habe jedes Mitglied den Satzungsentwurf zur Durchsicht erhalten.

Geführt werden soll der Verein zukünftig von drei gleichberechtigten Vorsitzenden. „Damit wird die Spitze verbreitert, was die Auflösung des Vereins verhindern soll“, so Weismann. Nach einer intensiven Diskussion stimmten die anwesenden Mitglieder geschlossen für die Satzungsänderung. Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Alois Weismann, Roland Friedrich und Thorsten Weismann (gleichberechtigte Vorsitzende), Silke Weismann (Schriftführerin), Karl Weismann und Claudia Ballweg (Sportleiter), Alexander Stich (Kassierer), Achim Stich und Margit Herkert (Kassenprüfer) sowie Reiner Handwerk, Elfriede Weismann und Markus Weismann (Beisitzer).

Ausgeschieden aus dem Vorstand ist der stellvertretende Oberschützenmeister Bernhard Weismann. Vorsitzender Alois Weismann dankte ihm für seine Jahre langjährige Arbeit und überreichte als Anerkennung ein Präsent.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich wünschte in seinem Grußwort dem neuen Vorstand viel Erfolg. Kreisschützenmeister Werner Mächtle dankte Alois Weismann für dessen langjährige Tätigkeit als Oberschützenmeister. Eine schwere Zeit für den Verein sei nun vorüber. „Das Ende des Vereins wurde gerade noch einmal abgewendet“, so Mächtle. Es sei erfreulich, dass sich doch noch ein Team zusammengefunden habe, um den Verein weiterzuführen. hape

